Ministrul Fondurilor Europene vrea ca întreaga investiţie de la UE să fie pentru infrastructură. Ce crede preşedintele Federaţiei operatorilor de transport

Ministrul Fondurilor Europene îşi doreşte ca întreaga sumă pe care ţara noastră o va primi de la UE, să fie investită în infrastructură. Concret, este vorba despre 80 de miliarde de euro

Întradevăr, investiţiile în infrastructură sunt minime şi „gropile”, multe şi adânci. Totuşi, o investiţie masivă, fără un plan adecvat şi viabil, nu ar fi rentabilă. Asta îţi spune preşedintele Federaţiei operatorilor de transport, Augustin Hagiu, care aduce şi o serie de argumente pertinente.

„Avem o mare problemă. Cu banii aceştia nu putem depolitiza instituţiile şi autorităţile direcţiei de specialitate, care trebuie să se îngrijească ca acele contracte pentru dezvoltarea infrastructurii să fie făcute corect în interesul economic-social al ţării noastre şi nu putem să facem training şi nici nu putem cumpăra oameni gata specializaţi”, explică Hagu, pentru Mediafax.

Hagiu spune că banii de la UE s-ar mula perfect pe nevoile României la capitolul infrastructură. „Dacă din punct de vedere al sistemelor pe care statul le are, dar şi pârghiilor instituţionale pe care statul le are la dispoziţie, am sta bine, am sta aşa cum arată Polonia, de exemplu. Noi stăm foarte prost la capitolele acestea”, arată specialistul.

„Cearta aceasta pe bani, că să-i folosim colo sau colo, nu capătă sens decât aşa în pre-campanie electorală şi în a scoate ochii potenţialilor alegători, fluturând 80 de miliarde”, crede acesta.

Hagiu explică modul în care ar trebui lucrat: „Sens ar face să ne reorganizăm din punct de vedere strategic, la nivelul companiilor care se ocupă cu aceste lucruri şi insitituţiilor care să urmărească modul în care semnăm contractele, modul în care plătim contractele, etc. Şi după aceea să visăm să tragem banii aceştia într-o rutieră, feroviară şi aşa mai departe”.

Recuperarea banilor „pierduţi” (furaţi) în infrastructură - neprioritară pentru guvernanţi

Augustin Hagiu: „Atunci când cei responsabili pentru studiile GEO, pentru proiectare, şi pentru partea de plăţi pe lucrări executate prost, vor fi în puşcărie. Vor fi traşi la răspundere. Iar România va recupera banii pierduţi.. Momentan, nu avem niciun responsabil, pe niciunul din actele de corupţie legate de construcţia de infrastructură în România. Nici un singur responsabil.”

Hagiu spune că faptul că nimeni nu a fost tras la răspundere şi asta îl face să creadă că asta este direcţia şi chiar şi cei care ne dau bani au interesul ca lucrurile să nu se facă. „Şi eu spun asta de ani de zile: dacă exista interes ca lucrurile să se facă, în loc să fluturăm 80 de miliarde pe la nasul românilor... (...) La Uniunea Europeană, evident. Şi la cei care guvernează bugetul de stat, indiferent de culoarea politică aflată la guvernare. Ei trebuie să găsească şi responsabilii. La noi se rotesc Guvernele unul după altul, un nou ministru şi cu un nou ministru, vin din ce în ce mai multe promisiuni.

„Din punctul meu de vedere, compania de autostrăzi şi drumuri, CNAIR acesta de investiţii, nu mai are ce căuta, de mult, la Ministerul Transporturilor. El trebuie luat de acolo şi dus direct în subordinea Guvernului, respectiv în administraţia Ministerului Economiei. Iar în ceea ce priveşte drumurile judeţene, drumurile comunale, ele trebuie să se ducă în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Ca şi guvernator al modului în care se cheltuiesc aceşti bani”, mai susţine preşedintele federaţiei.

„Atât timp cât rămânem în acel sistem, şi super politizat, şi ştirbit de specialişti - sunt foarte puţini specialişti profesionişti - culegem roadele. Şi iată că se duc versanţii peste autostradă... şi tot ce se mai întâmplă”, conchide Hagiu.