Ministrul Sănătăţii: Gradul de mulţumire a pacienţilor nu a crescut după creşterile de salarii/ Va fi nevoie de timp să renunţăm la „plăţile informale”

Gradul de mulţumire a pacienţilor nu a crescut după ce salariile medicilor au fost majorate, spune ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. Potrivit acesteia, mai este nevoie de timp până se renunţă la „plăţile informale” şi la „anumite comportamente”.

Întrebată miercuri, la o conferinţă de presă ţinută la Târgu-Jiu, dacă a crescut gradul de mulţumire a pacienţilor după ce salariile medicilor au fost majorate, Sorina Pintea a răspuns: „Nu”.

„Nu. Nu a crescut în măsura în care au crescut salariile, dar era un lucru oarecum previzibil. Va fi nevoie de o perioadă de timp să renunţăm la plăţile informale şi la comportamente de un anumit tip. A fost chiar a fost o perioadă în care gradul de satisfacţie scăzuse”, a răspuns ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a făcut o vizită la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu-Jiu şi a vizitat mai multe secţii, după ce aici au avut loc mai multe incidente.

Ministrul a spus că a primit 62 de reclamaţii din judeţul Gorj: „Am început aseară vizita neoficială în Gorj, pentru că, nu cred că este un secret, am primit un număr de 62 de reclamaţii de aici, din judeţul Gorj. Am vrut să văd exact ce se întâmplă. Nu am văzut decât o parte din ceea ce mi-am propus. O parte din cele scrise în multiplele reclamaţii este real. Din păcate, o parte este generată de neînţelegerile, diferendele de comunicare la nivelul spitalului, pe de-o parte şi pe de altă parte de faptul că atunci când vorbim despre calitatea actului medical, nu vorbim despre ceea ce face medicul practic pentru tine sau echipă, ci modul în care tratezi pacientul, în întregul lui. Mi s-a spus astăzi obsesiv <dar noi avem rezultate bune>, <tratăm bine pacienţii>, zic <da, medical, probabil, dar pacientul are nevoie de mai mult decât atât>. Iar modul în care ne comportăm cu pacienţii şi cu cei din jur spune multe”.

Ultimul incident a fost în februarie, când au apărut înregistrări video în care o pacientă internată la Psihiatrie a fost filmată în lenjerie intimă, în timp ce săruta un bărbat prin grilajul despărţitor, aceasta fiind pipăită de un alt bolnav. Tot aici, un medic pneumolog ar fi refuzat să consulte o femeie, invocând, printre altele, salarizarea „necorespunzătoare”, iar pacienta a murit la un spital din Craiova, unde a fost transferată.

