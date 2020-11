Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, susţine că începând de marţi se va putea circula pe varianta ocolitoare a oraşului Săcuieni. Luni, ministrul a inspectat lucrarea din judeţul Bihor care este gata pentru a fi folosită de şoferi. Iniţial, şoseaua de 7,6 kilometri trebuia să fie gata în 2013.

„VO Săcuieni este un proiect care a ajuns la final după mulţi ani de tergiversări. Cu un contract semnat in anul 2011 care avea termen de finalizare anul 2013, s-a ajuns ca în anul 2015 să fie reziliat la un stadiu fizic de 53%. După 4 ani, in anul 2019, a fost scos la licitaţie acest obiectiv şi în septembrie 2019 a fost semnat contractul pentru finalizarea restului de executat. Am finalizat acest proiect, dar nu este deloc meritoriu acest fapt pentru statul român în calitate de administrator al infrastructurii, ca după 9 ani de la semnarea contractului să fie daţi în trafic 7,6 km de centură ocolitoare”,a scris ministrul Bode pe Facebook.

O altă lucrare din judeţul Bihor care va fi inaugurată în luna decembrie este DN 76 Oradea-Beiuş. Şoseaua are 48 de kilometri.