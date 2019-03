Mişcarea #şîeu, pe paginile ambasadelor şi a Reprezentanţei Comisiei Europene | FOTO, VIDEO

Ambasadele Danemarcei şi Suediei la Bucureşti, Reprezentanţa Comisiei Europene în România au transmis, vineri, pe Facebook mesaje, în contextul protestului #şîeu pentru construirea autostrăzilor în ţara noastră.

Ambasada Suediei din Bucureşti a prezentat, pe Facebook, planul ţării scandinave pentru infrastructură în perioada 2018-2029, notând că după „15 minute libere” vineri, poate fi urmărit un raport video realizat de Administraţia Suedeză pentru Transport.

“Guvernul Suediei a adoptat un plan naţional pentru infrastructură pentru perioada 2018–2029, însumând investiţii totale de 66 miliarde € în transportul rutier, căi ferate şi transportul maritim. Noul plan naţional reprezintă un pas important către tranziţia spre un stat fără combustibili fosili, o creştere a construcţiei de locuinţe şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru mediul de afaceri. Una dintre cele mai ambiţioase componente ale planului este centura capitalei Stockholm. Proiectul a început în 2015 şi va dura până în 2025. Cu 21 kilometri lungime totală, dintre care 18 kilometri în tuneluri, centura va deservi 140.000 vehicule în fiecare zi, circulând pe trei benzi separate per fiecare direcţie. Dacă ai 15 minute libere astăzi, poţi urmări raportul video de progres al proiectului, realizat de Administraţia Suedeză pentru Transport”, au scris reprezentanţii Ambasadei Suediei la Bucureşti, postat vineri pe Facebook.

Ambasada Danemarcei la Bucureşti a scris un dialog imaginat între două persoane cu accent moldovenesc ce vorbesc despre protest şi culminează cu o glumă.

“Casual Friday:

- Ci-i cu bandirola albî?

- Îi pientru autostradî…

- Ci autostradî?

- Iegxact!

(English: Why the white armband?/ Because of highway/ Which highway?/ Exactly!)”, arată instituţia în mesajul postat pe reţeaua de socializare.

De asemenea, Reprezentanţa Comisiei Europene a pus o imagine pe Facebook cu angajaţii instituţiei, însoţită de descrierea „Pauză de cafea pentru autostrăzi!”. Reprezentanţa notează că în perioada 2014-2020 au fost puse la dispoziţia României 6,3 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură din bani europeni.

„Pauză de cafea pentru autostrăzi! #şîEU 🇪🇺 vrea autostrăzi în 🇷🇴 România! În perioada 2014-2020, 6.3 miliarde de euro au fost puse la dispoziţia României pentru proiecte de infrastructură. Cu toate acestea, proiectele care se derulează sunt din perioada financiară 2007-2013, care nu au fost finalizate la timp. CV-ul infrastructurii din România: • 90% din drumurile naţionale au o singură bandă pe sens

• în 2016 RO a înregistrat 97 de decese per un milion de locuitori în accidente rutiere. • 37% dintre victime sunt pietoni, comparativ cu media europeană de 21% Sursă: http://bit.ly/sieu2019”, arată mesajul reprezentanţilor CE.

Anunţat în urmă cu 11 zile, protestul iniţiat de omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi, care a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova, a devenit unul naţional, iar vineri, mii de oameni au oprit lucrul, la ora 15, pentru 15 minute.

