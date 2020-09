Profesorii nu sunt de acord să le fie filmate orele predate la clasă. Multe şcoli se află în imposibilitatea de a mai aplica scenariul galben

Cu doar câteva zile înainte de redeschiderea şcolilor apar nemulţumiri şi din partea profesorilor, nu doar a părinţilor. Adrian Enache, profesor de matematică la o şcoală din Capitală, refuză să-i fie filmate şi înregistrate orele pe care le predă la clasă. Şi îţi dă un exemplu, nici medicilor nu le sunt permise filmările atunci când operează. Şi de-ar fi singurele probleme. Pe ultima sută de metri, Adriana Dobre, care este director la Şcoala Poiana Mare din Dolj, spune abia acum se fac procedurile pentru a avea internet în fiecare clasă.

„Conform legilor în vigoare, ora de curs nu poate fi filmată fără acordul cadrului didactic. Colegii mei se întrebau şi dacă nu acceptăm ce vor zice părinţii, păi le arăţi legea. Nu este obligaţia noastră”, spune Adrian Enache, profesor de matematică.

„Cel mai mare pericol este că se pot crea tot felul de comentarii, atât ale elevilor, cât şi ale părinţilor despre ceea ce se petrece într-o sală de clasă. Astea sunt nişte lucruri care nu sunt în regulă”, consideră şi Constantin Lunguleţu, lider Sindicatul Spiru Haret Dolj.

„Nu avem laptopuri pentru toate sălile de clasă. Şi am folosi calculatoarele din sălile de informatică. Plus camere de luat vedere pe care le folosim de obicei la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat. Am încercat să ne pregătim şi pentru scenariul galben. Şi instalăm internet. Acum suntem în procedura în care avem o firmă care ne conectează fiecare sală de clasă”, spune Adriana Dobre, director Şcoala Poiana Mare Dolj.