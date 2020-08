Munca de acasa te-a provocat să de adaptezi şi chiar să te reinventezi. Majoritatea angajaţilor spun că simt lipsa întâlnirilor cu colegii şi aproape jumătate nu au un loc destinat în special lucrului.

Potrivit unei analize realizate de Colliers International, o companie de consultanţă imobiliară, 75% dintre angajaţii din România simt mai ales lipsa interacţiunii fizice cu colegii pe parcursul unei zile de lucru iar pentru 67% reprezintă o provocare faptul că nu există o delimitare clară între viaţa de la birou şi cea personală.

Ionuţ lucrează în banking şi nu s-a mai dus la birou de 3 luni de zile. Pe el, munca de acasă l-a făcut mai productiv, aşa cum au răspuns şi ceilalţi 23% dintre participanţii la studiu.

Ionuţ, angajat din domeniul banking: Un beneficiu al acestei perioade este productivitatea mai mare cu aproximativ 30%. Am redus total timpul deplasării la birou şi înapoi ceea ce înseamnă o oră, o oră jumătate pe zi.

Chiar şi aşa, izolarea i-a redus drastic socializarea timpul dedicat mişcării.

Ionuţ, angajat din domeniul banking: Resimt nevoia să ies cu prietenii, să ies la birou, să am discuţii face to face. În acelaşi timp mă resimt şi fizic, am ajuns mult prea static.

În lipsa unui birou, 45% dintre angajaţi îşi petrec ziua de lucru în sufragerie.

Andrei Voica, Director Project Management & Workplace Consultancy, Office Advisory în cadrul Colliers International: Chiar şi în aceste condiţii românii au continuat să lucreze eficient. Cei mai mulţi dintre respondenţi, 54% au considerat că au rămas la fel de productivi.