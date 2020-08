Muncitorii sezonieri care s-au întors din Austria şi au fost puşi în carantină vor intră în GREVA FOAMEI în semn de protest

Costel Popa, este unul dintre muncitorii sezonieri umiliţi de autorităţile române. Bărbatul şi-a făcut testul COVID – 19 în Austria înainte cu o zi de îmbarcarea în trenul special, aşa cum i-au spus cei de la DSP Timiş. Dar când a ajuns în ţară medicii Direcţiei de Sănătate Publică nu au recunoscut nici documentele lui nici pe ale colegilor. Toţi au fost trimişi în carantină iar acum îngrijitorii au decis să intre în greva foamei.

Costel Popa: Menţionez faptul că săptămâna trecută am sunat la Ambasada României din Viena şi la DSP Timiş unde am întrebat dacă am testul făcut şi este negativ, mai stau în carantină sau stau în izolare acasă? Mi s-a spus că dacă nu este mai vechi de 72 de ore voi merge acasă în izolare. Când am intrat în ţară, ne-u băgat direct în carantină. Eu alături de colegii mei care suntem în acest hotelul din Timişoara am hotărât să intrăm în greva foamei.

Maria Pitic: Noi dorim din sufletul nostru să ne auziţi şi pe noi şi să ne daţi voie să continuăm carantina la noi acasă pentru că avem şi noi problemele noastre acasă şi vrem să ne ducem la familia noastră să stăm împreună cu ei, cu riscul că îi carantinăm şi pe ei.

În total din Austria s-au întors 41 de îngrijitori din mai multe judeţe ale ţării. Cei Din Timiş şi Caraş-Severin sunt primii care au anunţat că vor intra în greva foamei.