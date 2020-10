Nelu Tătaru, îngrijorat de situaţia epidemiologică din România: Avem de decis soarta populaţiei pe următorii zeci de ani

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, este îngrijorat de situaţia epidemiologică din România. În ultimele trei săptămâni s-a înregistrat o creştere a numărului de cazuri, iar ministrul Sănătăţii dă vina pe relaxarea prematură a oamenilor.

Nelu Tătaru este de părere că această relaxare a populaţii a fost indusă prin fake-news-uri, teorii conspiraţioniste şi bătălii politice care au determinat oamenii să lase garda jos în lupta cu virusul.

”Suntem la trei săptămâni, trei săptămâni jumătate de când a reînceput creşterea numărului de cazuri. A început timid, gândiţi-vă că am pornit de la 124, 145 de cazuri în 24 de ore. Am trecut prin 300 în două săptămâni, am avut şi 415, 420, chiar 450. Suntem într-un moment în care această situaţie trebuie totuşi gestionată. Toată lumea trebuie să înţeleagă că dacă acum două luni, două luni jumătate era instinctul de conservare foarte accentuat, era teama şi puteam gestiona şi cu participarea populaţiei acest lucru. În acest moment de fake news-uri, de îndemnare la nesocotirea unor reguli, de bagatelizare a tot ce a fost în aceste patru luni de zile, avem şi o relaxare totală a unei părţi din populaţie. Eu sper că se vor trezi şi vor conştientiza momentul prin care trecem. Dacă nu avem încredere în noi, să ne uităm dincolo de graniţele noastre şi o să vedem ce este în acest moment la graniţa bulgaro-turcă, bulgaro-greacă, cum sunt cozile şi ce fac autorităţile greceşti, ce se întâmplă în Spania, ce se întâmplă în Italia, unde au revenit nişte restricţii”, a declarat Nelu Tătaru pentru Digi24.

Nelu Tătaru a fost întrebat dacă cineva ”a stricat” cu bună ştiinţă şi cu un anume interes situaţia epidemiologică din România. Ministrul Sănătăţii a replicat că nu vrea să ia în calcul un asemenea scenariu pentru că asta ar însemna periclitarea stării de sănătate a populaţiei pentru următoarele decenii.

”Vreau să cred că nu, dar în tot ce am putut vedea în ultima perioadă, o parte a eşichierului politic s-a grăbit un pic în a sărbători un anumit moment şi a crede că am trecut într-o pantă bună. Nu. Repet în continuare: încă n-am ieşit din momentul medical. L-am agravat în această perioadă. Încă n-am început să reparăm acel moment economic, după aceste şase luni. Este şi timp pentru politică. Dar în acest moment suntem pe punctul de a gestiona fără pârghii o a doua cocoaşă, un al doilea vârf al acestei prime etape a pandemiei. (...) Cred că este momentul ca fiecare dintre noi, dincolo de culoare politică, să ne revenim şi să gestionăm acest moment. Ştiu că avem un an cu două tururi de alegeri. Ştiu că avem un an în care se decide soarta pe patru ani. Dar cred că avem de decis o soartă a populaţiei pe următorii zeci de ani în acest moment”, a mai declarat Nelu Tătaru.