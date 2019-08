Noi afirmaţii incriminatoare din partea unchiului Alexandrei: „Doi politicieni din partide adverse mi-au cerut să nu mi se mai permită să vorbesc public”

Alexandru Cumpănaşu spune că doi politicieni de la partide adverse i-au cerut să nu i se mai permită să vorbească în public, însă nu a precizat numele acestora şi nici formaţiunile politice. Unchiul Alexandrei precizează că, în urma verificărilor, cei doi nu au avut acordul conducerii partidelor.

„Dinspre toate zonele de putere ale statului sunt presat sa renunt la aparitii publice si dezvaluiri a neputintei unor institutii in a apara viata copiilor nostri!. Cel putin in judetul Olt. Ieri, 2 politicieni de la partide adverse au cerut public sa nu mi se mai permita sa vorbesc public. Am verificat cu conducerea celor doua partide importante si niciunul nu a avut (spun ei) acordul conducerii partidelor. Devine totusi dubios ca 2 reprezentanti ai celor mai mari partide din Romania au cerut asa ceva. Oare de ce? Dvs ce credeti?”, a scris pe Facebook Alexandru Cumpănaşu.

Unchiul Alexandrei a avut, din momentul în care s-a aflat de crimele din Caracal, numeroase poziţii publice în care declara că instituţiile statului că nu au fost capabile să o salveze pe minoră, deşi a sunat la 112 de trei ori din casa lui Gheorghe Dincă.

Fata a fost găsită după 19 ore de la apeluri, însă prea târziu. Oasele identificate de anchetatori în curtea lui Dincă au ADN-ul Alexandrei, este concluzia INML.

