Noi dovezi ale persecuţiei etnice din China ies la suprafaţă. Un deţinut a trimis în secret familiei un video din centrul de reeducare

Uigurii reprezintă în China o minoritate etnică turcească majoritar musulmană. Cei mai mulţi dintre ei locuiesc în regiunea autonomă Xianjing, unde, după estimări, s-ar afla aproximativ 11 milioane de etnici. Între unu şi trei milioane de uiguri au fost trimişi în centre de reeducare de către guvernul chinez, cea mai mare încarcerare a unei minorităţi etnico-religioase de la al Doilea Război Mondial.

Comunitatea internaţională a presat China să oprească persecuţia minorităţii uigure. Ţara a insistat încă de anul trecut că ar fi închis majoritatea centrelor de detenţie şi ar fi eliberat o mare parte din deţinuţi, dar noi rapoarte realizate de organizaţiile pentru respectarea drepturilor omului au descoperit dovezi contrare.

Un video trimis dintr-un centru de reeducare de către fost model de succes familiei sale, oferă o imagine terifiantă a condiţiilor precare şi inumane la care sunt supuşi deţinuţii uiguri.

This is model Merdan Ghappar, handcuffed to a bed, in rare footage of what appears to be a Chinese re-education camp



He is a Uighur Muslim. His family say they haven't heard from him in five monthshttps://t.co/PkE2UH6nWQ pic.twitter.com/YSzHyC5NzP