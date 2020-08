Noi mărturii ies la iveală de la femei care au folosit produsele Plush Bio. Ioana: ”Mă durea faţa, iar coşuri mi-au apărut şi mai multe” / Cum se apără fondatoarea brandului?

Povestea Ioanei începe în vara lui 2019 când impresionată de pozele influencerilor care foloseau produsele a zis să le încerce şi ea.

“ Am folosit faza 1, aşa se numea, 3-4 săptămâni, timp în care mi-au apărut coşuri şi mai multe. Mă durea faţa, erau foarte purulente. I-am scris doamnei pe instagram pe pagina de plush si mi s-a răspuns să am răbdare pentru că ies la suprafaţă impurităţile şi de aceea am explozie pe faţă”, a povestit Ioana pentru Mediafax.

Pentru că nu a avut succes Ioana a aruncat produsele, fără să-şi recupereze cei 325 de lei cât a costat faza 1 a tratamentului recomandat de Ioana Marinescu, fondatoarea Plush Bio.

Georgiana şi-a cumpărat produse Plush Bio în valoare de 3.000 de lei în speranţa că o vor ajuta cu acneea pe care o avea.

“Am folosit produsele cam 6 luni, timp. Pe mine m-a văzut doamna Marinescu la laborator la ea. Mi-a recomandat nişte produse şi am început să le folosesc. Faţa mea arată din ce în ce mai rău. Când îi scriam, spunea să mai încerc, să am rabdare. Într-un final mi-am dat seama că mi-au făcut mai mult rău şi că mi-au distrus faţa şi nu le-am mai folosit”, a povestit Georgiana pentru MEDIAFAX.

“Reveneam cu feedback din 2 in 2 săptămâni, iar ea îmi recomanda ori sa continui schema, ori îmi schimba schema”, a mai povestit Georgiana.

“Crema Triple Hyal am comandat-o de 3 ori în aceste 6 luni. Întrucât o foloseam cel mai des, de fiecare dată a avut altă culoare şi textura. Prima dată a avut tentă verzuie, spui a fost ceva mai maronie, iar la ultima comanda din Aprilie este albicioas.

Contactată de Mediafax, Ioana Marinescu, fondatoarea Plush Bio a transmis următorul punct de vedere.

“Consulturile pe care le-am acordat pe whats app nu sunt nişte consulturi medicale, au fost niste propuneri de creme cosmetice care au fost preparate de către mine!Nu am susţinut niciodată că sunt medic dermatolog, ci farmacist! Produsele Plush Bio au absolut toate certificarile necesare ca să fie comercializate pe piaţă, inclusiv avize dermatologice! Ca orice ingredient din natură, loturile pe care le primim de active naturale diferă chiar dacă sunt de la acelaşi producător, diferă de la lot la lot, au mici diferenţe, diferenţe care pot să schimbe culoarea sau chiar textura! La orice companie care are produse naturale loturile diferă de la lot la lot! Diferenţele nu au fost majore! Reţeta este aceeaşi, proprietăţile sunt aceleaşi! Nu exista nici o dovadă, că o eventuală agravare a accneei, ar fi avut legatură cu crema”, a declarat Ioana Marinescu pentru MEDIAFAX.

În ultimele săptămâni sute de fete au facut publice poze cu feţele lor după folosirea produselor Plush Bio, produse recomandate de multe vedete autohtone. Pozele au apărut pe un grup de facebook “Mi-a distrus tenul PluShit”, care are peste 110.000 de membri.