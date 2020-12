Noi restricţii în mall-uri şi supermarketuri în plin sezon de cumpărături pentru Crăciun

Vrei să mergi la cumpărături pentru sărbătorile de Crăciun? Află că o să ai parte de noi măsuri în Bucureşti. Vor fi luate restricţii pentru mall-uri şi supermarket-uri exact în cea mai aglomerată perioadă din an. Vei fi obligat să te dezinfectezi la intrare, vei intra şi ieşi din magazine pe fluxuri diferite şi e posibil să stai la cozi, pentru că va fi limitat numărul de clienţi.

Reprezentantul Prefecturii Bucureşti spune şi motivul: populaţia s-a relaxat în ultima perioadă.

„Respectarea cu stricteţe a normelor şi restricţiilor aflate deja în vigoare este tocmai pentru a evita impunerea sau adoptarea altor măsuri mai severe sau mai stricte. Deci încercăm, atât timp cât în spaţiul juridic există norme, restricţii, să verifcăm respectarea acestor norme existente deja. Eventual, gradual. Dar deocamdată noi am comunicat – tocmai pentru evitarea impunerii de noi măsuri de restricţii severe”, spune Mariana Stancu-Ţipişcă, purtătorul de cuvânt al Prefectului Capitalei.

„Prefectul municipiului Bucureşti a dispus intensificarea acestor controale care să vizeze respectarea normelor existente deja tocmai pentră că s-a constatat o relaxare atât în ceea ce priveşte efectuarea de controale din partea instituţiilor, dar şi o relaxare din partea populaţiei”, a adăugat aceasta.

Prefectul de Argeş explică de ce a scos din supermarket-uri coşurile de mână acum două săptămâni.

„Eu le consider probleme majore ale marilor magazine: aglomeraţia de la casele de marcat şi numărul foarte mare de clienţi care pot să fie în acelaşi timp în aceste magazine. Am stabilit să se reununţe la coşurile de mână şi să rămânem doar cu coşurile de cumpărături mari, din mai multe motive. Cel mai important lucru pe care l-am obţinut este că se poate păstra mai bine distanţa la casele de marcat prin intermediul cărucioarelor. Suprafaţa de contact este mai mică, dezinfectarea se poate face mult mai uşor. Mai mult decât atât, ele induc această idee: dacă mă duc şi iau un cărucior mai mare de cumpărături, mă duc mai rar în supermarket, nu mă duc pentru orice produs de câte ori am nevoie”, spune Emanuel Soare, prefectul judeţului Argeş.