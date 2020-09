„Marţi, după zilele libere de Rusalii, s-a prezentat la serviciu o asistentă de la blocul operator care avea o stare generală mai proastă, dar care nu avea simptome de COVID-19. La triajul epidemiologic pe care îl facem personalului ea a spus că nu se simte bine, aşa că am trimis-o acasă. Miercuri am chemtat-o la testare şi a fost confirmată pozitiv. S-a făcut ancheta epidemiologică în spital, s-au stabilit contacţii direcţi ai asistentei şi am testat 50 de persoane. Ieri am mai testat 236. Deci în total 286 de persoane. Am depistat nouă persoane, opt asistente medicale şi un medic rezident. În afară de medicul rezident, ceilalţi opt sunt din blocul operator şi sterilizare”, a spus Mireala Grosu.

Conform sursei citate, cele nouă cadre medicale nu ar trebui să fie un risc pentru restul spitalului pentru că ei au un circuit separat de intrare în spital, şi cei de la sterilizare, şi cei de la blocul operator, au vestiar separat. Ei intră în blocul operator şi nu mai ies de acolo decât atunci când li se termină programul.

„Toţi sunt asimptomatici. Probabil că contaminarea s-a făcut între intervenţiile chirurgicale, când după câteva ore de stat în sala de operaţii cu tot echipamentul merg într-o încăpere unde mănâncă sau beau un pahar cu apă. Probabil că acolo a avut loc contaminarea. Continuăm cu testarea personalului medical. Ieri s-a închis blocul operator, s-a făcut curăţenie, dezinfecţie, şi astăzi s-a reluat activitatea chirurgicală”, a mai spus managerul IRO Iaşi.

Potrivit medicului, niciunul dintre cei nouă nu ştie dacă a intrat în contact cu o persoană posibil infectată.

„Toate sunt persoane asimptomatice. Trei dintre ele circulă cu mijloace de transport în comun, iar una face naveta de la Paşcani cu trenul sau cu microbuzul. În spital se poartă echipament. Singurul loc unde s-ar fi putut infecta este în camera de relaxare, unde probabil între ele fiind au lăsat masca jos şi atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Noi continuăm ancheta în spital, nu neapărat ancheta dar testăm personalul medical pentru că el este cel care circulă prin spital şi este cel care poate răspândi virusul. Pacienţii ies din salon doar cu mască şi merg însoţiţi doar de personalul medical. Cred că este prioritar să testăm personalul medical şi după aceea pacienţii”, a mai spus Mirela Grosu.