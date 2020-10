Nu toţi proprietarii sunt bucuroşi de vestea că restaurantele s-ar putea redeschide: "Nu am putea să supravieţuim"

Antreprenorul Radu Dumitrescu, fondatorul unui grup de restaurante, îţi spune că vestea că localurile se vor redeschide pe 9 iulie nu e un motiv de prea mare bucurie. Pentru el ar însemna costuri în plus deoarece clienţii nu stau vara în interiorul restaurantului. Guvernul nu l-a ajutat decât pentru şomaj tehnic iar plata pentru chirie şi utilităţi ar însemna o altă pierdere. Radu este dezamagit de executiv şi spune că deşi promite multe pentru HoReCa, nu face aproape nimic. De exemplu, el nu cunoaşte niciun partener de afaceri care să fi beneficiat de IMM Invest. Iar în ceea ce priveşte materialele dezinfectante, pe care sunt obligaţi să le aibă, acestea sunt plătite tot din banii proprii, pe care nu prea îi mai au.

RADU DUMITRESCU, patron de restaurante: Lunile iulie şi august sunt cele mai slabe pentru restaurante, pentru partea de interior. Se deschid în cel mai rău moment cu putinţă, iar noi, în cazul în care am deschide acum, nu am putea să supravieţuim şi nici măcar să ne acoperim costurile. Nimeni nu ia în considerare costurile cu măştile, mânuşile, substanţele de dezinfectat suprafeţe. Aceste costuri, în luna iunie, au fost de 5.500 euro. Am aplicat pentru IMM Invest, dar încă nu avem niciun răspuns, nici pozitiv nici negativ. Suntem cu numărul de locuri, pe terase, nu total, la 40% din capacitate. Au scăzut încasările la mai puţin de jumătate doar pe terase.