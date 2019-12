O mamă din Brăila susţine că fiul ei a vomitat după ce a fost atins de un medic cu haine murdare şi care mirosea a urină

Scene incredibile s-au produs la Spitalul de Urgenţă din Brăila unde o mamă a întâlnit o femeie, medic pediatru, cu hainele rupte şi murdare, mirosind a urină. Conducerea spitalului ştie că medicul are probleme, dar susţine că nu are alţi medici de angajat.

Mama a povestit pe Facebook că fiul ei a vomitat după ce a fost atins de un medic cu haine murdare şi care mirosea a urină.

Incidentul s-a produs marţi, la Spitalul de Urgenţe din Brăila,.

„În seara aceasta m-am prezentat la UPU Brăila, pediatrie copii, cu fiul meu şi am avut şocul vieţii mele!! Medic pediatru de gardă era pe secţie, jos, pe partea stângă, cum intri în spital este un mic cabinet al doctoriţei (...)!! De la intrare te ia un miros de urină, dna doctor mirosea a urină, dresuri fine rupte, parcă hărtănite de câini, papucii care trebuiau să fie albi, rupţi şi au devenit culoarea urinii, iar cizmele lungi erau rupte şi jupuite, fusta descusută, iar halatul plin de mizerie, la fel ca şi papucii!! Acest medic şi-a permis să pună mâna pe fiul meu care a vomat ulterior la toaleta din spital. Fac menţiunea ca în mod repetativ a întrebat de dureri în gât, de burtă, a scris într-un caiet... iar eu am vrut doar să-l vadă un oftalmolog şi doream doar trimitere de la Pediatrie la UPU. Pe bileţelul de trimitere, pentru că nu avea tuşieră să meargă, a suflat în ea!! Deşi am comentat la asistente, pentru că i-au dat repede fiului meu cheia de a merge la baie pentru că a trebuit să ne spălam, dezinfectant... mi s-a adus la cunoştinţă ca dna doctor (...) este medic pediatru în cadrul spitalului UPU Brăila, se ştie de situaţie, dar nu face nimeni nimic!! Inadmisibil ce se întâmplă”, a scris, pe Facebook, femeia.

Postarea este urmată de numeroase comentarii. Printre cei care au scris mesaje este o fostă pacientă a doctoriţei care face acuzaţii grave la adresa acesteia: „Şi eu am păţit-o cu această doamna doctor... am mers doar pentru o răceală şi a ajuns să mă dezbrace aproape complet şi să mă întrebe de o sută de mii de ori dacă mănânc cărniţă. Era ciudată şi-mi era frică, i-am zis mamei să nu mă lase să ma interneze.. până la urmă am reuşit să scap doar cu o reţetă, însă când am mers la medicul de familie pentru a-i cere o părere, mi-a spus că pe reţetă erau multe antibiotice şi pastile care nu aveau treabă cu răceala mea, erau pentru alte afecţiuni!!!! Am avut mare noroc că nu am luat imediat pastilele, că cine ştie ce mai păţeam? Am aflat ulterior că i-a murit familia şi trăieşte în Chercea într-un garaj, are probleme psihice şi toată lumea cunoaşte situaţia, dar din lipsă de doctori o ţin pe dânsa”.

„Subscriu! Şi noi am avut ghinionul să o întâlnim. O experienţă traumatizantă şi pentru mine ca părinte şi cu atât mai mult pentru copil”, a spus o mamă, în timp ce concluzia aparţine unei alte brăilence: „E jale ce se întâmplă în spitalele din Brăila, incompetenţă, indiferenţă, nepăsare. Toate aceste lucruri duc la pierderi de vieţi omeneşti şi distrugerea familiilor pe viaţă!”.

Conducerea Spitalului de Urgenţă din Brăila spune că va verifica informaţiile care circulă pe reţeaua de socializare şi susţine că medicul acuzat are probleme personale. Pe numele femeii au mai existat reclamaţii, dar medicul este păstrat în organigrama spitalului deoarece nu există înlocuitori.

„Vom verifica informaţia. Doamna doctor are probleme personale, ştim de ele. Au mai fost discuţii despre ea, din păcate nu avem medici pentru spital. Oricum, vom verifica şi vom lua măsurile care se impun”, a declarat, pentru MEDIAFAX, directorul Spitalului de Urgenţă din Brăila, Delia Râşnoveanu.

