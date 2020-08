Femeia de 79 de ani i-a povestit corespondentului MEDIAFAX că s-a împrumutat de bani pentru a plăti taxele şi că a venit la ghişeu pentru a nu risipi împrumutul bancar. Femeia, în vârstă de 79 de ani, a dezvăluit faptul că a venit de mai multe ori la sediul direcţiei pentru a verifica dacă ghişeele s-au redeschis.

„Eu am pensia 700 (de lei, n.r.) şi am făcut împrumut la CAR. Ştiţi de când îi ţin? Am venit de vreo trei zile, aseară am venit iar să văd dacă au pus un afiş. Când am ajuns aici m-am speriat, dar stau pentru că eu cheltui banii. Îmi este frică că intru în bani şi vreau să scap de datorii. Am plătit şi CAR-ul şi cimitirul, tot. Să dau şi aici. Anul trecut am dat trei milioane şi 500 şi. Am patru milioane, dacă e mai mult nu am cum”, a povestit, pentru MEDIAFAX, Fatimia Ionescu.

A fost aglomeraţie în faţa sediului Direcţiei pentru Taxe şi Impozite a Primăriei Galaţi. Sute de persoane au format cozi foarte lungi încercând să-şi plătească datoriile către bugetul local. La cozi nu s-a respectat regula privind distanţarea socială şi oamenii au spus că au vrut să scape de datorii încă din prima zi în care se redeschid ghişeele direcţiei de fiscalitate.

Cei de la coadă au recunoscut că la coadă nu se respectă regula privind distanţarea socială, dar au spus că nu le este frică.

„Nu prea, nu prea (nu se respectă regula, n.r.) de aia stau în lateral. Nu că mi-ar fi teamă, aşa am auzit, iau părerea specialiştilor de bază. Nu mă iau după cei care anunţă ştiri false, alarmiste”, a declarat un bărbat aflat la coadă.

Aglomeraţie nu a fost şi în interior, deoarece în clădire nu a intrat decât un număr limitat de persoane. În plus, autorităţile au cerut ajutorul poliţiştilor locali şi au instituit reguli precise privind accesul în clădire. În plus, Primăria le reaminteşte gălăţenilor că au posibilitatea de a-şi achita taxele şi prin intermediul platformei ghiseul.ro, lucru valabil atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice. Bonificaţiile se acordă până la data de 30 iunie.