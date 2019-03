O şcoală din Neamţ se alătură protestului „România vrea autostrăzi”. Mesajul transmis de elevi | VIDEO

Elevii şi profesorii Liceului Particular Nr. 1 Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, se alătură demersului început de omul de afaceri Ştefan Mandachi din Suceava. Practic, pauza elevilor va fi prelungită cu 15 minute.

Liceul Particular Nr.1 din Piatra-Neamţ va opri activitatea vineri, la ora 15.00, timp de 15 minute.

Elevii au făcut şi un videoclip de susţinere a demersului lansat de antreprenorul Ştefan Mandachi.

„Pe 15 martie, începând cu ora 15.00, elevii mei vor avea o pauză de 15 minute. Iniţiativa îmi aparţine, noi am făcut filmul, este o iniţiativă civică. Avem copii minori, eu sunt profesor şi nu vorbim de protest. Noi nu-i spunem protest. Noi îi spunem iniţiativa civică a domnului Ştefan Mandachi, adică îi apreciem ideea, susţinem ideea dânsului. Programul şcolii noastre este de la ora 9.00 la ora 17.00, va fi o pauză normală, doar că am prelungit-o, în urma iniţiativei la care participăm. O iniţiativă civică asumată, responsabilă, pentru viitorul lor. Cei care apar în film sunt cam la un an şi jumătate distanţă de permis, deci au peste 16 ani. Filmuleţul a fost făcut cu intenţia de a responsabiliza, de a oferi elevilor o iniţiativă clară la nivelul social”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, directorul adjunct al Liceului Particular Nr. 1 Piatra Neamţ, Mihai Capşa-Togan.

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, din Suceava, a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova. Acesta i-a provocat pe români să I se alăture şi să oprească activitatea în 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute.

Mai mulţi oameni de afaceri şi mai multe primării s-au alăturat deja demersului.

