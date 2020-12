„Ochii pe mine!”. Codin Maticiuc, despre vicii, maturizare şi povestea faptelor bune: „Cred că trebuie să vorbeşti despre ce faci. Este puterea exemplului!” / Paula Seling: „Este foarte uşor să faci bine. Trebuie doar să vrei”

„Ochii pe mine! ”, cu Vlad Craioveanu – invitaţi marţi seara la Aleph News – Codin Maticiuc, producător de film şi cântăreaţa Paula Seling.

Codin Maticiuc este, cu siguranţă, un personaj care te inspiră de orice parte a baricadei s-ar afla. Presa mondenă i-a zugrăvit, nu de puţine ori, imaginea băiatului de bani gata, de fiu risipitor.

Paradoxal, astăzi, avem în studioul Aleph News un Codin Maticiuc ce aduce cu el poveşti emoţionante şi lecţii de viaţă care adună în ele bucuria de a dărui.

Invitatul lui Vlad Craioveanu este implicat în proiecte umanitare, unul dintre acestea fiind renovarea secţiei de oncologie pediatrică din Spitalul Fundeni. Vorbim despre ce-şi doreşte de sărbători, dar şi cum a învăţat mai mult cu fiecare zi că dar din dar se face Rai.

Codin Maticiuc susţine că şi-ar dori ca oamenii să ia exemplele bune din viaţa lui. Mărturiseşte franc faptul că părinţii săi i-au dăruit cel mai frumos cadou din lume.

„Cadoul pe care părinţii mei mi l-au oferit dintotdeauna a fost timpul. Ei mi-au dăruit timp să pot să fac orice. Dacă vreau să fiu şofer de uber în Brazilia timp de o lună să văd cum e, pot. Am această lejeritate ceea ce mi se pare extraodinar. Pot face orice fără să mă gândesc ce pun pe masă şi cum o să fie ziua de mâine. Timp să fac orice, fără să mă gândesc ce pun pe masă, cum este ziua de mâine. Asta mi se pare extraordinar!”, susţine Codin Maticiuc.

C. Maticiuc, despre poveştile din orfelinatul părinţilor: „Ideologia lor a fost facem şi nu ştie nimeni”

Codin Maticiuc îţi spune povestea copiilor din orfelinatul păstorit de părinţii săi. Le ştie numele tuturor, dar mai ales le ştie suferinţele şi drumul anevoios prin viaţă.

Spre deosebire de mama şi de tatăl său, care au preferat să păstreze discreţia în ceea ce priveşte orfelinatul şi faptele bune, Codin are o altă strategie în proiectul „Spitale publice din bani privaţi.” Crede că puterea exemplului este esenţial în zilele noastre.

„Nicholas, Adrian şi Nicuşor care sunt fraţi, Ana, Monica. La mine pe blog, pe codinmaticiuc.ro găsiţi articole, se numesc Poveşti din orfelinat, şi acolo sunt fără nume, dar o să găsiţi poveşti despre fiecare copil. Sunt implicat la orfelinat, este proiectul părinţilor mei. Ideologia lor a fost facem şi nu ştie nimeni. Noi am fost 95% din buget. De când a început treaba cu spitalele, eu am cu totul altă gândire. Cred că trebuie să vorbeşti despre ce faci. Este puterea exemplului. Atâta timp cât eu am bani din familie şi am nişte urmăritori, cred că asta mă responsabilizează.”

Codin Maticiuc, despre ajutor şi responsabilizare: „Vreau să munceşti şi vreau să strângi bani!”

„Undeva la 95% dintre toţi copiii de la orfelinat sunt oameni care astăzi sunt angajaţi şi astăzi plătesc taxe şi impozite. Noi în curtea acelui teren, am construit un alt imobil în care am făcut aşa: o bucătărie mare la parter şi garsoniere deasupra.

Şi avem următorul sistem: dacă ai ieşit din aceste centre de plasament, din al nostru sau din altă parte, noi te primim aici, îţi dăm o garsonieră. Nu ai de plătit chirie, nu ai de plătit utilităţi, iar noi îţi punem la dispoziţie mic dejun şi cină. Tu trebuie doar să fii angajat undeva – dacă tu spui că nu poţi, îţi găsesc eu, nu există nu se poate – şi doi la mână, jumătate din salariul tău trebuie să îl ţii într-un cont şi vreau să văd că tu strângi bani. Adică, vreau să munceşti şi vreau să strângi bani!”

C.Maticiuc: „Am 40 de ani. Dacă nu exista nicio evoluţie, era o problemă!”

Pentru cei care-l văd într-o altă lumină, prin prisma faptelor bune făcute, invitatul lui Vlad Craioveanu mărturiseşte că nu este o transformare, ci o maturizare care nu exclude niciuna dintre cele două lumi care îl reprezintă, fiecare în felul ei.

„Eu nu prea cred că a survenit aproape deloc o schimbare în mine. Cu maturizarea, cred că a existat o evoluţie. Am 40 de ani. Dacă nu exista nicio o evoluţie, era o problemă. Dar o schimbare efectivă, la 180 de grade, nu! Pur si simplu am căpătat la un moment dat o voce. Am putut face lucruri în online. Percepţia s-a schimbat. Înainte era prezentată doar partea de vicii a vieţii mele care există în continuare. În continuare, îmi place să mă îmbăt şi să mă urc pe mese. Şi femeile, să ştii că îmi plac femeile deşi nu mai am voie să-mi placă pentru că sunt într-o familie. Nu m-am schimbat foarte mult, doar că se prezintă acum şi celelalte lucruri şi părţile aşa-zis pozitive. Mă compun în continuare amândouă aceste lumi.”

Ce spune Codin Maticiuc despre proiectul „Spitale publice din bani privaţi” şi cine este donatorul principal?

„Cel care este acum pe locul 3 al donatorilor este Mihai Bendeac şi până în martie va fi principalul donator al acestui proiect. El a zis că banii pe care-i face din online, 20% donează către cauza asta. Până la 1 martie, el va fi principalul donator. Oamenii de rând pot dona prin SMS la 8845 cu textul FACEM. Trebuie menţiont că sunt 2 euro pe lună. Ce facem? - Noi ne ocupăm de spitale publice din bani privaţi. Avem transparenţă totală. Acum facem şi site-ul în care o să fie prezentat tot, noi acum renovăm secţia de hematologie pediatrică de la Spitalul Fundeni.”

C. Maticiuc: „Sentimentele părintelui sunt extrem de puternice şi extrem de fragile”

Codin Maticiuc povesteşte cât de mult l-a schimbat venirea pe lume a fetiţei sale, Smaranda, dar şi cu ce ochi priveşte relaţia părinte-copil de când a devenit părinte.

„Înainte să devin tată, când interacţionam cu oamenii, mai ales cu cazurile sociale, cu oameni bolnavi, cu spitale, cu copii, cu toate lucrurile cu care interacţionez eu zilnic, eram foarte focusat pe pacient şi empatizam foarte mult cu pacientul şi luptam pentru pacient. Am găsit o nouă empatie extraodinar de puternică pentru părinţii pacientului. Înainte, dacă era un copil bolnav de cancer, spuneam: “vai, săracul copil...” Acum mă uit la acei părinţi cu mai multă empatie şi grijă decât la copil în sine.

Mi-am dat seama că durerea lor e mai mare decât durerea entităţii în sine, cu boala lui, cu tot ceea ce se poate întâmpla. Sentimentele părintelui sunt extrem de puternice şi extrem de fragile. Acei părinţi sunt nişte eroi, luptă, rezistă, încearcă să rămână tari, încearcă să transmită ce trebuie, ce e corect, veselie în momentele în care nu vor decât să meargă într-o debara să plângă.”

Paula Seling, cântăreaţa născută de Crăciun: ,,Cumva, o simt ca pe o datorie să fiu un om bun”

Păstrăm spiritul bucuriei, al emoţiei şi al poveştilor. Paula Seling, invitată în cea de-a doua parte a emisiunii, ştie cel mai bine să te facă să intri în spiritul sărbătorilor. O discuţie sinceră despre bucuria de a dărui, despre glasul muzicii, despre solidaritate.

,,Da, chiar mă simt norocoasă că sunt născută de Crăciun şi mai mult decât atât, de când am mai crescut am înţeles că este şi o responsabilitate faţă de mine însămi. Cumva, o simt ca pe o datorie să fiu un om bun. (…) Ştii unde era cea mai mare problemă? Când voiam să merg şi eu la şcoală cu bomboane. Nu prea mi s-a serbat ziua că toată lumea era în vacanţă. “

P. Seling: „Este foarte uşor să faci bine. Trebuie doar să vrei!”

Paula Seling este unul dintre cei şapte artişti care cântă împreună piesa ,,Cel mai frumos cadou” pentru cei mai vulnerabili copii ai României. Care crede artista că este cadoul ideal pentru ei şi către cine se îndreaptă de sărbători gândurile ei?

„Cred că cel mai frumos cadou ar fi să fie împreună de sărbători şi să aibă lucrurile pe care noi le considerăm din oficiu: un brad, masa de Crăciun. Şi cel mai important este să se ţină de mână de sărbători. (…) Gândurile mele se îndreaptă către copiii care au părinţii plecaţi în străinătate, către familiile dezbinate, către copiii care îşi doresc să primească şi ei în ghetuţe ceva şi nu au posibilitatea.

La mine în familie, părinţii mei au fost tot timpul atenţi cu copiii nevoiaşi din sat. Mama chiar a ajutat şi ajută în continuare o familie de copii. Sunt şapte copilaşi şi îi ajută cu mâncare, cu hăinuţe, cu tot ce poate. Face asta an de an şi nu numai de sărbători. Mama e genul de om care face bine pentru că aşa e bine... să faci bine. Nu a aşteptat niciodată nimic în schimb. (…) Este foarte uşor să faci bine. Trebuie doar să vrei. Binele făcut îl simţi şi tu în inima ta. Uneori te întrebi dacă acel bine pe care l-ai făcut cuiva care nu a ştiut să îl valorifice ar fi trebuit să-l faci altcuiva. Atunci încerc să mă gândesc că nu e despre mine.”

Paula Seling: „Educaţia nu se face pentru că sunt familii nevoiaşe care nu şi-o permit”

„Cred că în momentul acesta, cea mai mare problemă pe care o avem este în educaţie. Suntem ca într-un cerc vicios. Educaţia nu se face pentru că sunt familii nevoiaşe care nu şi-o permit şi asta merge mai departe. Cumva, o soluţie ar fi ca aceste familii să fie atent monitorizate şi să fim siguri că toţi aceşti copilaşi nu rămân analfabeţi.”

Dar din dar se face Rai!

Pentru că anul acesta este cu totul atipic pentru fiecare dintre noi, cântăreaţa şi-a donat ziua de naştere – reamintim că Paula Seling este născută chiar de Crăciun – fundaţiei „Dăruieşte viaţă.”

„Dacă la un moment dat v-aţi gândit să-mi faceţi un cadou de ziua mea, ăsta să fie. Să donaţi pentru fundaţia Dăruieşte viaţă!”, conchide artista.

P. Seling: „Este o diferenţă între a cânta live, adică în faţa publicului şi a umple aerul”

Anul acesta a fost unul de grea încercare şi pentru lumea artiştilor. Paula Seling, pentru care magia sărbătorilor însemnau scena şi muzica, recunoaşte că nu este deloc simplu. Ştie că muzica din spatele unui ecran nu are şi nu va avea aceeaşi emoţie şi aceeaşi trăire ca atunci când te afli în faţa publicului, de unde te încarci cu cea mai curată energie.

„Paula Seling: Până anul acesta, magia sărbătorilor consta în colinde. În spectacolele de sărbători şi în felul în care mă primeau oamenii an de an. Efectiv, îmi iau energia din public, din privirile celor care vin la concerte. Anul acesta a fost greu şi am ratat încărcătura aceea pe care o simţeam. Am încerca să-mi ţin publicul aproape online, dar este foarte complicat pentru un artist care 22 de ani a cântat pe scenă. Este o diferenţă între a cânta live, adică în faţa publicului şi a umple aerul. Este mai greu să se întâmple asta când îţi închipui că după internet există omul. Dar, ne adaptăm, trebuie să se poată!”