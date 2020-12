„Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu, invitaţi miercuri seara la Aleph News – Omer Tetik, CEO Banca Transilvania şi Andrei Kerestely, compozitor şi orchestrator.

Invitat în prima parte a emisiunii, Omer Tetik face – la zece luni de la izbucnirea epidemiei – o radiografie a peisajului bancar din România. Invitatul lui Vlad Craioveanu vorbeşte despre deciziile pe care Banca Transilvania le-a luat în această perioadă, miza fiind aceea de se plia pe nevoile clienţilor săi în vreme de pandemie.

Vorbim şi despre cât de mult s-au schimbat obiceiurile de consum, dar şi dacă băncile mai pot susţine o nouă suspendare a ratelor la credite. Omer Tetik îţi spune cât de important este, ca în această perioadă, să susţiem afacerile locale, dar şi ce va aduce, pe partea economică, anul 2021.

O. Tetik, un bancher cosmopolit!

Omer Tetik este născut Hamburg şi crescut în Izmir. Alege să urmeze o carieră în economie, aşa că studiază la Middle East Technical University din Ankara, absolvind Magna Cum Laude Facultatea de Economie.

Recunoaşte că a avut o copilărie fericită. Mărturiseşte însă că visul său a fost acela să studieze în America sau Anglia. Părinţii săi nu au avut bani, aşa că a fost nevoit, la acea vreme, să-şi schimbe priorităţile.

Povestea sa a continuat însă. În anul 2000 a venit în România şi, începând, cu 2013 face parte din echipa Băncii Transilvania.

O. Tetik: „ A fost un an în care am învăţat multe despre puterile noastre, competenţele noastre”

Omer Tetik îţi spune că anul 2020 a fost – atât pentru el, cât şi pentru echipa sa de la Banca Transilvania – un an care le-a testat cu adevărat limitele.

Mărturiseşte însă, că în tot amalgamul de emoţii provocate de izbucnirea pandemiei, cel mai important lucru a fost cântărirea deciziilor luate. Vrei să ştii care au fost cuvintele-cheie ale acestei perioade pentru Omer Tetik, CEO Banca Transilvania?

Vlad Craioveanu: Cum a fost anul acesta pentru Banca Transilvania?

Omer Tetik: Cred că a fost cum a fost pentru toată lumea: plin de emoţii, plin de stări diferite, un an în care am învăţat multe despre puterile noastre, competenţele noastre, ce putem să facem şi ce nu putem să facem. A fost un an în care am crescut, business-ul nostru a mers destul de bine.

La începutul pandemiei, când am început să facem bugetul, eram mult mai pesimişti şi aveam o prognoză mult mai sobră despre economie. Lucrurile au mers mult mai bine, România a arătat rezilienţă, chiar şi business-urile mici au arătat rezilienţă. După lockdown, în lunile aprilie, mai, când a trebuit să stau acasă forţat, când s-a redeschis economia şi noi am relansat puternic activitatea.

Vlad Craioveanu: Spuneaţi într-un interviu: „Dacă suntem alături de clienţi în aceste momente grele, salvăm nu numai prezentul, ci şi viitorul.”Care au fost cuvintele cheie ale aceste perioade?

Omer Tetik: Comunitate, solidaritate, rezilienţă şi calm. Pentru că în momente de criză treci prin anxietate, panică... Dacă iei decizii prea rapide, abrupte, greşite după aceea alegi şi un drum greşit. Am încercat să ne gândim că suntem pe gheaţă şi atunci trebuie să mergem cu paşi de pinguin, solizi, dar mici.”

O.Tetik: „Totdeauna am vrut să fim lângă business-urile locale!”

Omer Tetik îţi spune că, una dintre lecţiile importante ale acestei perioade, este susţinerea antreprenoriatul şi a afacerilor locale. Campania „Cumpără de lângă tine!”, lansată de Banca Transilvania, este gândită fix pe acest tipar, într-o perioadă în care business-urile româneşti sunt într-o totală derivă.

„Vlad Craioveanu: Una dintre direcţiile importante în care acţionează Banca Transilvania este susţinerea antreprenoriatului şi a afacerilor locale. Aveţi şi un program, un demers în acest sens?

Omer Tetik: Da. Noi am lansat şi campania noastră „Cumpără de lângă tine” recent. Cred că ăsta este un lucru relativ uşor de făcut, să susţinem afacerile din cartierul nostru, de pe strada noastră...

Vlad Craioveanu: Păi poate fi „Cumperă ce-i lângă tine”... aştepţi să se ducă afacerea şi o cumperi...

Omer Tetik: Dar nu este doar despre afacerile mici, când cumpărăm orice de la un supermarket, un lanţ de supermarketuri mari sau când cumpărăm o maşină, de fapt facem alegerile unde piesele maşinii sau produsele din acest supermaket în lanţ să fie produse în România. Pe de altă parte, noi am fost un partener important în programul IMM Invest, peste 35% dintre clienţii care au optat pentru program au venit prin Banca Transilvania, în ultima perioadă când au fost microgranturi am avut tot aşa o pondere mare de intermediere. Asta este zona noastră de confort şi de activitate. Chiar cum este şi sloganul nostru „Banca oamenilor întreprinzători”, noi totdeauna am vrut să fim lângă business-urile locale, afacerile locale şi în continuare vom avea şi programe noi de susţinere.”

O. Tetik: „Sunt multe sectoare, domenii afectate, trebuie să le readucem la viaţă”

Omer Tetik, CEO Banca Transsilvania, vorbeşte şi despre diferenţele dintre criza din 2008-2009 şi cea de acum. „Vrem să dovedim că suntem parte din soluţie!”, este mesajul transmis franc de invitatul lui Vlad Craioveanu.

„Vlad Craioveanu: Tendinţele sistemului bancar din România care sunt?

Omer Tetik: În comparaţie cu criza din 2008-2009, sistemul bancar din România de data asta are lichiditate foarte puternică, foarte mare, capitalizare bună şi dorinţă de a credita, de a susţtine economia. Asta a a fost mesajul Asociaţiei Române a Băncilor, ăsta a fost şi mesajul nostru de la BT.

De data asta, chiar vrem să dovedim că suntem parte din soluţie, nu suntem parte din problemă. Şi cred că până acum am dovedit. Doar că suntem la început. Pentru că prima fază a crizei a fost mai mult o criză medicală, o criză de sănătate, abia acum începem să adresăm probleme economice. O parte din economie a fost închisă, sunt multe sectoare, domenii afectate, trebuie să le readucem în viaţă.”

O. Tetik: „Fără un sistem bancar, nici o ţară nu poate să funcţioneze!”

Omer Tetik îţi dezvăluie care a fost una dintre lecţiile importante ale pandemiei pentru oamenii din sectorul bancar. Recunoaşte că, în toată această perioadă, digitalizarea a devenit un mare atuu. Paradoxal, Banca Transilvania a făcut angajării, mărindu-şi echipa. Este bine de ştiut că IT-iştii sunt la mare căutare!

„Mare parte din colegii noştri au văzut sau au realizat rostul nostru, al economiei în viaţa oamenilor. Noi suntem intermediari, doar că fără un sistem bancar, nici o ţară nu poate să funcţioneze. Sigur că nu se compară cu sectorul medical sau cu prima linie unde oamenii au fost foarte mult expuşi, dar şi noi am fost prezenţi.”

Ce spune Omar Tetik despre amânarea plăţii ratelor pentru 2021

Ştim că subiectul amânării plăţii ratelor şi pentru anul 2021, interesează pe foarte mulţi oameni care au rămas în această perioadă fără locuri de muncă sau au fost trecuţi în şomaj tehnic. Ei bine, Omer Tetik are veşte optimiste în legătură cu acest subiect!

„Eu sunt sigur că va fi un nou program. Toată Europa aşteaptă această interpretare a normei. Daca nu vin în timp interpretarile şi normele, noi vom veni cu un program propriu.”

Andrei Kerestely, despre muzica de calitate versus involuţia muzicală

Şi de la mize economice, credite şi rate, te invit să intrăm în lumea muzicii. Andrei Kerestely a crescut în universul muzicii, pentru că tatăl său, cunoscutul compozitor Jolt Kerestely, avea casa plină de artişti cu care colabora.

Cât de mult l-a ajutat să facă parte de mic din această lume în care avea să intre, oarecum firesc, iubind şi el, la rândul său, muzica? Care sunt proiectele la care lucrează şi cum s-a reinventat ca artist pentru a ţine pasul vremurilor?

A.Kerestely: „Când ai un bagaj din ăsta în spinare, toate lumea se aşteaptă de la superlative”

Acesta mărturiseşte că a fost întotdeauna o plăcere să fie înconjurat, copil fiind, de muzicieni de elită. Recunoaşte însă că a fost şi un revers al medaliei: cunoscându-l pe Zsolt Kerestely, oamenii au aşteptat de la copilul şi, mai târziu, adolescentul Andrei, superlativul în materie de muzică.

„În primul rând, sigur a fost un privilegiu, o plăcere si o onoare să fiu inconjurat de oameni de valoare de la oameni de la care am avut ce să învăţ. (...) A fost şi foarte greu pentru că atunci când ai un bagaj din ăsta în spinare, toate lumea se aşteaptă de la superlative în sus. Nu este deloc uşor pentru un copil. Dar, în timp, am ajuns să aleg ingineria de sunet. Aici imi petrec cel mai mult timp, aici mă simt cel mai bine. În fata camerei de luat vederi sunt emotiv. Mie imi place să fiu în partea cealaltă.”

A.Kerestely: „Pentru mine, se numeşte o involuţie ce se întâmplă în zona muzicală”

Andrei Kerestely susţine că, pentru el, muzica înseamnă talent, inspiraţie, muncă. Tocmai de aceea, mărturiseşte că ceea ce se întâmplă astăzi – pe scenă sau, mai nou, în online în materie de muzică – reprezintă o involuţie în care nu se regăseşte.

„Universal vorbind, pentru mine se numeşte o involuţie ce se întâmplă. Totul are legătură cu faptul ca nu se doreşte o educaţie, nu se doresc oameni care să fie pregătiţi pe ramura lor. Neavând o baza reală putem să creăm nişte melodioare, dar asta nu înseamnă că Melc codobelc ar trebui să fie target-ul. Din ce în ce mai multă muzică proastă, mai simplistă, minimalistă şi fără conţinut.”

Andrei Kerestely: „Să copiezi nu trebuie considerată o artă!”

„Nu am avut timp să urmăresc trendingurile pe YouTube. Nu cred că numărul de vizualizări sau like-urile de pe Facebook ar trebui să fie un criteriu. Cred că astea pot fi destul de uşor manipulate. Toată lumea face muzică astăzi. Avem acele concursuri minunate în care toată lumea ştie să cânte. Din punctul meu de vedere, în unele cazuri, sunt oameni în juriu care nu cântă la fel de bine ca interpreţii de pe scenă.

E o chestie foarte ciudată, dubioasă şi foarte greu de ţinut în frâu. Ar trebui aleşi mai cu grijă membrii juriului. Faptul că toată lumea crede că poate cânta sau faptul că toată lumea crede ca poate interveni într-o operaţie chirurgicală e cam acelaşi lucru. (...)

În momentul în care eşti pus în faţa momentului de creaţie, să vii cu ceva al tău, atunci se vede valoarea. Să copiezi, nu ar trebui să fie considerată o artă. Nu aşa se face muzica. Muzica se studiază, te specializezi şi înveţi toată viaţa”, conchide Andrei Kerestely.