Opoziţia savurează victoria lui Kovesi. USR-PLUS: Delegaţia noastră din PE a făcut diferenţa la votul pozitiv de astăzi/ Orban: O victorie imensă la care au contribuit decisiv preşedintele Iohannis şi PNL

Dan Barna a transmis, joi, un mesaj de susţinere pentru Laura Codruţa Kovesi la funcţia procuror şef european, anunţând susţinerea din partea USR şi PLUS. Liderul USR a mai spus că partidul va acţiona în continuare în Parlament pentru ca "iniţiativa #fărăpenali să ajungă în Constituţie.

USR-PLUS, despre Kovesi: Delegaţia noastră din PE a făcut diferenţa la votul pozitiv de astăzi

Alianţa USR-PLUS a transmis că europarlamentarii USR-PLUS au făcut diferenţa care a condus la votul pozitiv primit, joi, de Laura Codruţa Kovesi, în COREPER, pentru desemnarea sa în funcţia de procuror-şef european.



"Delegaţia Alianţei USR PLUS în Parlamentul European a făcut diferenţa care a condus la votul pozitiv de astăzi pentru numirea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef al Parchetului European. De azi, candidata din România are cale liberă pentru a ocupa una dintre cele mai importante poziţii în Uniunea Europeană. În Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană (COREPER) s-a dat votul pozitiv şi decisiv pentru numirea fostei şefe a DNA, după ce acelaşi comitet votase, înainte de alegerile din 26 mai, pentru susţinerea candidatului Franţei", se arată într-un comunciat emis, joi, de Alianţa USR-PLUS.

Co-preşedintele delegaţiei Alianţei USR-PLUS în Parlamentul European, Dragoş Tudorache, a precizat că delegaţia USR-PLUS a purtat negocieri cu grupul Renew Europe pentru a schimbarea deciziei din COREPER.

”Când am ajuns la Bruxelles exista un blocaj în numirea doamnei Kovesi datorită faptului că Parlamentul European o susţinea pe ea dar Consiliul Uniunii Europene pe candidatul francez. Au urmat negocieri susţinute pentru a convinge mai multe state membre să-şi schimbe poziţia iar noi am făcut acest lucru coordonat, vorbind cu şefii de guverne care sunt reprezentaţi în grupul Renew Europe. Cel mai important argument pentru schimbarea poziţiei de azi a COREPER este faptul că Franţa a anunţat susţinerea pentru Codruţa Koveşi iar acest lucru s-a întâmplat prin eforturi susţinute şi întâlniri pe care le-am avut cu colegii noştri francezi din grup dar şi din alte state care nu aveau o poziţie clară”, spune Dragoş Tudorache, co-preşedinte al delegaţiei Alianţei USR PLUS în Parlamentul European.

”Rezultatul de azi arată că putem avea un cuvânt greu în Europa dacă ne propunem asta. Am anunţat încă din campania electorală că vom face totul pentru a câştiga influenţă la nivelul UE şi o vom folosi în interesul României. Azi vedem ce înseamnă să ai influenţă europeană şi să susţii un candidat român la funcţia de procuror-şef european cu toată forţa. Evident, meritele sunt ale Laurei Codruţa Kovesi pentru că are un CV ireproşabil şi a convins prin integritatea ei şi prin extraordinara muncă pe care a făcut-o la DNA”, spune Cristian Ghinea, co-preşedinte al delegaţiei USR PLUS în PE.

Comunicatul USR-PLUS reaminteşte că Franţa a anunţat în luna iulie că o susţine pe Kovesi în funcţia de procuror-şef al Parchetului European după ce contracandidatul francez Jean-François Bonhert a acceptat propunerea de a ocupa poziţia de procuror-şef al Parchetului Naţional Financiar Francez.

"Preşedintele Grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Cioloş, a discutat pe 5 iulie cu preşedintele Emmanuel Macron despre finalizarea procedurii de desemnare a procurorului-şef european şi au convenit că vor lucra împreună pentru a găsi soluţii rapide de deblocare a situaţiei din Consiliu şi a realiza cât mai repede nominalizarea şefului Parchetului European, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruţa Kovesi l-a obţinut în Parlament şi punctajul excelent de la evaluarea comisiei de experţi. Pe 17 septembrie a avut loc o nouă rundă de discuţii cu preşedintele Franţei", se mai rată în comunicatul emis de USR

De asemenea, ca membru în Conferinţa preşedinţilor din Parlamentul European, Dacian Cioloş a reconfirmat fără dubiu sprijinul parlamentului pentru Laura Codruţa Kovesi.

"Eforturile noastre în Parlamentul European dau roade. Mă bucur că Laura Codruţa Kovesi a primit azi un vot pozitiv în Consiliu de la ambasadorii statelor membre şi, astfel, are cale liberă pentru funcţia de procuror-şef european. O felicit, este meritul ei că a ajuns aici şi a convins prin integritate şi competenţă dovedită în conducerea DNA şi a Ministerului Public. Am reusit împreună cu colegii din Alianţa USR PLUS şi din grupul Renew Europe să acţionăm coordonat pentru a depăşi blocajul politic care a existat până acum în parte şi datorită împotrivirii guvernului PSD", a scris preşedintele PLUS Dacian Cioloş, joi, pe Facebook.

Barna mesaj de susţinere pentru Kovesi: Laura Codruţa Kovesi este un om cu o misiune-dreptatea

„Îi transmit felicitările mele Laurei Codruţa Kovesi! V-am promis înainte de alegerile europarlamentare că trimitem la Bruxelles şi Strasbourg oameni competenţi, oameni care fac diferenţa. Acum câteva minute aţi avut o nouă probă că ne ţinem de cuvânt. Delegaţia USR-Plus a avut un rol decisiv în obţinerea unui vot pozitiv în Consiliu de la ambasadorii statelor membre pentru nominalizarea Laurei Codruţa Kovesi în postul de procuror şef european. Anterior opoziţia înverşunată a tripletei Liviu Dragnea-Viorica Dancilă - Tudorel Toader făcuse ca nominalizarea să intre într-un impas. Azi doar Viorica Dăncilă mai insistă să oprească această nominalizare iar opoziţia domniei sale nu a contat. Doamna premier şi candidat al PSD este izolată în insistenţa sa stranie de a opri cariera doamnei Kovesi. Nu pot să nu remarc că dacă doamna candidat ar fi acţionat decent în trecut şi ar fi lăsat-o pe Laura Kovesi să îşi continue cariera în ţară astăzi nu ar mai fi pusă în această poziţie de acţiona împotriva intereselor propriei ţări. Candidatei PSD la preşedinţiei îi spun doar atât: nu poţi spera să fii preşedinte al tuturor românilor câtă vreme crezi că victoriile care nu îţi aparţin trebuie oprite cu orice preţ.”, a scris Barna, pe Facebook.

"În urmă cu un an şi după hărţuieli necontenite, Liviu Dragnea îşi impunea voinţa şi reuşea să o îndepărteze pe Laura Codruţa Kovesi de la DNA. Atunci când preşedintele Iohannis a semnat decretul de revocare eram în timpul campaniei de strângere de semnături pentru iniţiativa #farapenali. A fost unul dintre momentele care ne-au întârit hotârârea să nu dăm înapoi niciun milimetru. “Corupţia poate fi înfrântă”, a spus atunci doamna Kovesi. Ea a spus-o de la DNA, noi am spus-o din stradă. Aşa am ajuns un milion semnături pentru #farapenali", a transmis Dan Barna, joi, într-o postare publicată pe Facebook.

Preşedintele USR a anunţat susţinerea Laurei Codruţa Kovesi pentru şefia Parchetului European, din partea USR-PLUS .

"Laura Codruţa Kovesi este un om cu o misiune: dreptatea. USR şi PLUS i-au fost alături anul trecut şi îi sunt şi azi să-şi ducă, până la capăt, misiunea. O vom susţine să obţine mandatul de procuror european, cu regretul că, fără ea, lupta anticorupţie din România se întoarce la vameşii care iau şpagă 70 de euro. Da, s-a întâmplat zilele astea! Kovesi va continua să lupte pentru dreptate la nivel european. Cu sprijinul nostru necondiţionat", a mai spus Dan Barna.

Liderul USR a mai preiczat că USR continuă demersurile în Parlament pentru combaterea corupţiei.

"Noi continuăm aici. Ne batem în Parlament pentru ca iniţiativa #farapenali să ajungă în Constituţie pentru că românii susţin ca politicienii condamnaţi penal să nu mai poată fi primari, parlamentari sau miniştri. Şi vrem ca magistraţii să-şi recapete independenţa şi instrumentele pentru a-i urmări pe politicienii corupţi. Da, corupţia poate fi înfrântă. Şi vreau să ducem această misiune la Cotroceni!", a mai precizat Barna.

Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, joi, pentru desemnarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european. Potrivit surselor MEDIAFAX, au existat 17 voturi „pentru” din totalul de 22 de voturi exprimate.

Orban despre Kovesi: O victorie imensă la care au contribuit decisiv preşedintele Iohannis şi PNL

Ludovic Orban a spus, joi, într-un comunicat, că votul favorabil din COREPER pentru candidatura Laurei Codruţa Kovesi la şefia Parchetului European, este "o victorie imensă" la care şi-au adus "contribuţia decisivă" preşedintele Iohannis şi liderii şi eurodeputaţii PNL.



"Este o victorie imensă pentru România, la care a contribuit decisiv Preşedintele Klaus Iohannis, alături de liderii şi europarlamentarii PNL care au făcut un lobby intens pentru Laura Codruţa Kovesi.

Partidul Naţional Liberal, în calitate de membru al PPE, a folosit toate pârghiile de influenţă pentru a obţine acest rezultat, reuşind să determine schimbări de poziţii în rândul ţărilor care iniţial nu au votat în favoarea Laurei Codruţa Kovesi", a transmis, joi, liderul PNL Ludovic Orban, într-un comunicat de presă.

Preşedintele PNL a mai spus că votul pentru Kovesi este imporant în contextul opoziţiei venite din partea Guvernului şi parlamentarilor PSD.

"În momentul critic, am reuşit să câştigăm în favoarea candidatului român bătălia cu PSD din Parlamentul European, care şi-a declarat susţinerea pentru Laura Codruţa Kovesi, după ce Consiliul votase în favoarea candidatului francez. Acel moment a fost hotărâtor pentru parcursul ulterior al candidaturii, în condiţiile în care ne-am confruntat cu tactici diversioniste ale europarlamentarilor PSD. Am obţinut decizia de menţinere a sprijinului Parlamentului European după alegerile europene şi am reuşit să accelerăm formarea comisiei de negociere pentru a relua, astfel, votul din COREPER. Este un succes cu atât mai important, în condiţiile în care Guvernul Dăncilă a militat împotriva candidatului român printr-o campanie agresivă şi toxică de fake-news", mai notează liberalul.

Liderul liberalilor a mai spus că votul din coreper este "o palmă imensă primită de Guvernul Dăncilă din partea statelor europene" şi că mesajul transmis Guvernului PSD este că poziţiile pe care le adoptă nu sunt luate în seamă, nu sunt în concordanţă cu abordările europene.

"Actualul Guvern este căzut în irelevanţă şi nu poate obţine nimic bun pentru România", a încheiat Orban.

Şedinţa Consiliului UE a început la 11:30, ora României.

Surse europene au declarat pentru MEDIAFAX că votul urmează să se comunice Parlamentului European, apoi va mai fi o întâlnire a Consiliului miniştrilor care vor lua act de decizia din COREPER, unde s-a votat pentru desemnarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror şef european.

