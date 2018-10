Orban: Am primit răspunsul Comisiei de la Veneţia pe legile justiţiei. Arată că Toader a minţit din nou

PNL a primit răspunsul Comisiei de la Veneţia, privind scrisoarea informală pe legile justiţiei. Aceasta arată că Tudorel Toader a minţit afirmând că oficialii europeni se vor pronunţa asupra celor două ordonanţe, Comisia nefiind sesizată, a anunţat duminică preşedintele PNL, Ludovic Orban.

„După emiterea OUG 90 şi 92, am trimis o scrisoare către Comisia de la Veneţia în care am prezentat succinct conţinutul celor două ordonanţe şi am informat Comisia de la Veneţia că ministrul Justiţiei a minţit opinia publică din România spunând că cele două ordonanţe au fost emise în urma consultărilor cu Comisia de la Veneţia şi cu acordul acesteia. Am primit un răspuns din partea lui Thomas Markert, secretarul Comsiei de la Veneţia, care arată că Tudorel Toader a mai minţit o data opinia publică, spunând că în privinţa ordonanţei 90-92, Comisia de la Veneţia se va pronunţa, va analiza aceste două ordonanţe. Răspunsul care a fost transmis de Thomas Markert ne spune că Comsia de la Veneţia nu poate să examineze cuprinsul celor două ordonanţe pentru că nu au fost traduse înaintea sesiunii plenare şi că nu există o cerere formală de emitere a unei opinii asupra ordonanţelor din partea aurtorităţilor din România. Din nou Tudorel Toader a minţit spunând că se va pronunţa Comisia de la Veneţia iar Comisia de la Veneţia spune în scris negru pe alb că nu a fost sesizată”, a declarat Ludovic Orban, duminică, la Braşov.

Răspunsul Comisiei de la Veneţia a fost transmis pe 25 octombrie.

Liderul PNL a anunţat că luni, partidul pe care îl conduce, va depune un proiect pentru transpunerea recomandărilor Comisiei de la Veneţia pe legile justiţiei.

„După refuzul majorităţii guvernamentale de a sesiza Comisia de la Veneţia, PNL împreună cu preşedintele României, am reuşit, făcând apel la diplomaţie europeană, să sesizăm Comisia de la Veneţia în ceea ce priveşte cele trei legi ale justiţiei, cât şi codul penal şi codul de procedură penală. Rapoartele, punctele de vedere ale Comisiei de la Veneţia au fost devastatoare. În cursul zilei de luni, PNL va înainta un proiect de lege în care vom asigura transpunerea acestor recomadări privind legile justiţiei, de asemenea codului pneal şi codului de procedură penală am solicitat acelaşi lucru”, a adăugat Orban.

Liberalii au trimis o scrisoare de informare către Comisia de la Veneţia, în care susţin că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, s-a folosit de calitatea de membru al Comisiei de la Veneţia pentru a justifica adoptarea proiectelor legislative controversate.

„Partidul Naţional Liberal, în calitate de iniţiator la nivelul Adunării Parlamentare al Consiliului Europei al demersurilor care au dus la sesizarea Comisiei de la Veneţia de către Comisia de Monitorizare a APCE asupra modificărilor aduse Legilor Justiţiei din România, ne considerăm îndreptăţit moral să vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte privitoare la evoluţia modificărilor legislative din ţara noastră, operate printr-o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (92/2018), iniţiată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. În primul rând, învederăm faptul că domnul Tudorel Toader, actual ministru al Justiţiei, s-a folosit în repetate rânduri – atât domnia sa, cât şi reprezentanţii majorităţii guvernamentale – de calitatea de membru al Comisiei de la Veneţia pentru a legitima public soluţii legislative cel puţin controversate”, se arată în scrisoarea trimisă către Comisia de la Veneţia.

Printre proiectele legislative enumerate în documentul adresat oficlialilor europeni, se numără Ordonanţa de urgenţă 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei.

„În cazul OUG 92/2018 ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a justificat adoptarea ordonanţei de urgenţă prin faptul că a avut discuţii prealabile cu reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia. În acest sens, ministrul Justiţiei a lăsat să se înţeleagă faptul că există o formă convenită a modificărilor pe care urma să le opereze în cazul Legilor Justiţiei prin Ordonanţă de Urgenţă, folosindu-se în acest mod de prestigiul Comisiei de la Veneţia pentru a acredita la nivelul opiniei publice româneşti faptul că modificările aduse nu vor afecta sistemul judiciar, ci vor implementa recomandări ale Comisiei de la Veneţia din raportul preliminar dat publicităţii în 13 iulie 2018”, prevede scirsoarea de informare.

Scrisoarea este semnată de preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi „are un caracter de informare pentru distinşii membri ai Comisiei de la Veneţia înainte de comunicarea raportului final asupra modificărilor aduse Legilor Justiţiei din România”.

Documentul trimis de PNL este adresat preşedintelui Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept, Giani Buquicchio, şi secretarului general al Comisiei de la Veneţia, Thomas Market.

