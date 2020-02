Premierul Ludovi Orban a făcut, luni seara, un apel la românii care se află în Italia să revină în ţară numai dacă este absolut necesar. „Dacă pot să nu se deplaseze spre ţară, e un act de responsabilitate”, a spus premierul.

„Fac apel la românii din zonele izolate să evite pe cât posibil deplasările. Dacă pot, să nu se deplaseze spre ţară, e un act de responsabilitate. Dacă au fost într-un loc cu minim risc de contaminare cu coronavirus, riscă să îşi expună rudele, prietenii. Sunt unii care pleacă doar de frica virusului, îşi imaginează că dacă vin în România se pun la adăpost. Riscă să pună în pericol prietenii, rudele, toţi cei cu care au fost în contact”, a spus Ludovic Orban, la Digi24.

Premierul a spus că în localităţile închise din Italia sunt 8.000 de români, în timp ce în toată regiunea afectată sunt peste aproape 200.000.

„Sunt unii care mai pleacă. Situaţia, în localităţile închise, avem până în 8.000 de români. În total, în arealul regiunilor avem aproximativ 200.000 de români. Având foarte mulţi români, normal că există mişcare. Şi aici fac apel la românii din ţară să evite deplasările în zonele cu risc. Din fericire, până azi, nu e niciun cetăţean român care să fie bolnav. Asta e o veste care cred că e foarte bună. Am solicitat cetăţenilor români să respecte toate deciziile şi recomandările formulate de autorităţile italiene, pentru că diminuează riscul extinderii epidemiei”, a declarat Orban.

Acesta susţine că autorităţile române au luat măsuri prin identificarea unor locuri unde suspecţii să fie ţinuţi în carantină, dar şi prin însăsprirea controalelor la intrarea în ţară.

„Sunt identificate 4.000 de locuri de carantină instituţionalizată. De asemenea, am analizat şi posibilităţile de tratare şi de diagnosticare. Din păcate, aici nu există o posibilitate de diagnosticare într-un timp foarte scurt. Se prelevează probe din gât şi se aşteaptă rezultatele analizelor. Se vorbeşte şi de metode de diagnosticare rapidă, dar dau erori, nu au mare precizie. De asemenea, am decis să asigurăm o permanenţă din partea DSP. Ministerul Sănătăţii a dispus mutarea medicilor de la DSP-uri spre judete care sunt la graniţă. Nu putem forţa. Nu avem bază legală să forţăm un cetăţean român care vine din Italia să ne prezinte paşaportul sau actul de identitate românesc, dar am insistat către Poliţia de Frontieră şi DSP să afle cu precizie unde stă, în ce localitate, astfel încât să stabilim cu precizie dacă e cazul de carantină sau izolare la domiciliu”, a adăugat premierul.

Şapte persoane au murit în Italia din cauza virusului gripal Covid-19, iar numărul persoanelor infectate a ajuns la 229, a anunţat Serviciul de Protecţie Civilă, conform publicaţiilor Le Repubblica şi Corriere della Sera.

