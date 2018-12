OUG măsuri fiscale. Cel mai influent grup de afaceri din România îi scrie premierului Dăncilă cu câteva ore înainte de şedinţa extraordinară de Guvern

Coaliţia pentru dezvoltarea României i-a scris premierului Viorica Dăncilă, într-o ultimă încercare de a opri adoptarea ordonanţei de urgenţă privind modificările fiscale recent anunţate de Guvern.

„Vă scriem în numele Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), într-un ultim efort de a preîntâmpina o decizie a Guvernului pe care îl conduceţi şi care riscă să aibă consecinţe deosebit de grave pentru economia României. CDR reprezintă companii româneşti şi străine, mici şi mari care contribuie cu peste 50% la PIB-ul României şi angajează peste 1,2 milioane de oameni. Credem că vocea noastră merită ascultată.

Suntem convinşi că nu doriţi să creaţi probleme mediului de afaceri şi economiei şi că la baza deciziei dumneavoastră de a adopta această Ordonanţă de Urgenţă stau bunele intenţii. Din păcate, această ordonanţă a fost elaborată fără o analiză serioasă şi fără o consultare cu specialişti în domeniile pe care le reglementează sau le impozitează. În lipsa acestei consultări, fiind rezultatul contribuţiei unui număr restrâns de persoane, ea conţine multe greşeli şi concluzii bazate pe analize eronate. Considerăm că ele pot fi îndreptate în urma unui dialog cu mediul de afaceri.

Realizarea planului de guvernare actual este posibilă doar printr-un parteneriat între administraţia statului şi mediul de afaceri care să fie bazat pe încredere şi optimism. Din păcate, în ultimii doi ani, aceste sentimente s-au deteriorat îngrijorător, atingând un nivel foarte scăzut. Adoptarea unor măsuri care afectează grav modele de afaceri ale unor domenii cheie, într-un mod complet lipsit de predictibilitate, nu face altceva decât sa distrugă iremediabil încrederea între stat şi mediul de afaceri.

Soluţia văzută de noi nu este legiferare prin OUG, în preajma sărbătorilor de iarnă şi cu aplicabilitate peste doar câteva zile, ci într-un dialog onest, bazat pe argumente, cifre şi studii de impact. Ori acest lucru necesită timp şi efort.

Acceptarea solicitării noastre, chiar în preajma datei la care România va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, va fi cel mai puternic mesaj pentru mediul de afaceri că Guvernul are capacitatea de a rezolva prin dialog problemele cu care ne confruntăm şi împreună putem găsi cele mai bune soluţii.

Prin urmare, vă rugăm să nu giraţi prin semnătura dumneavoastră un act normativ care are toate şansele să declanşeze o criză a economiei româneşti, ci să dispuneţi aşa cum am solicitat de nenumărate ori în acest an, aducerea la masa consultărilor a tuturor celor implicaţi, atât din administraţie, cât şi din mediul de afaceri.

Ne exprimăm dorinţa şi disponibilitatea de a participa astăzi în deschiderea şedinţei de Guvern, cu specialiştii noştri, pentru a sta la dispoziţia decidenţilor şi pentru a aduce toate datele necesare pentru luarea singurei decizii pe care o considerăm corectă şi anume respingerea acestui act normativ în forma actuală.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) este o iniţiativă privată, apolitică şi reuneşte 25 de organizaţii ale mediului de afaceri din România. CDR este construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi, fiecare dintre aceştia remarcându-se printr-o poziţionare solidă ca organizaţii. CDR este coordonată de opt dintre asociaţiile membre”, încheie documentul.

