(P) O vinărie din Republica Moldova creează cupaje unice în lume, premiate internaţional

Despre cum a reuşit o cramă de familie, din sudul Republicii Moldova, să genereze vinuri competitive la nivel internaţional, aflăm din discuţia cu Ruxanda Lipcan, CEO Fautor Wines SRL.

Prin ce se evidenţiază un vin Fautor?

Aş putea spune că prin calitate, însă un vin Fautor poartă în sine mai multe valori. Vinurile noastre reflectă în primul rând filozofia de viaţă a familiei mele: totdeauna ne-am propus să creăm ceva inedit. Cred că a face un vin este ca munca unui pictor, scopul este acelaşi, de a dărui emoţie. Fautor este un simbol pentru familia mea, iar în vinurile pe care le producem se regăsesc valorile cu care am crescut: pasiune, curaj, căutarea permanentă a inovaţiei. Noi nu oferim un vin perfect – oferim un vin viu, adevărat şi sincer.

Alţi factori esenţiali, care ne fac unici, sunt terroir-ul, soiurile indigene, valorificarea tradiţiilor locale în vinificaţie şi tehnologiile moderne aplicate. Vinurile Fautor păstrează amprenta terroir-ului de unde se nasc, iar cunoscătorii vor aprecia din primul moment nu doar calitatea, ci individualitatea unui vin Fautor. Cred că vinurile noastre sunt de neuitat şi cei care le-au încercat revin la ele cu drag, indiferent de ocazie: o zi obişnuită, un eveniment important, un cadou pentru cineva drag sau pentru un pasionat de vinuri.

Ce înseamnă să fii cea mai premiată cramă din Republica Moldova?

Este un titlu care ne face să dorim să fim din ce în ce mai buni. De trei ani consecutiv obţinem cel mai mare număr de medalii la concursuri internaţionale. La începutul anului 2020, în cadrul competiţiei internaţionale Mundus Vini, crama Fautor a obţinut titlul „BEST PRODUCER IN MOLDOVA”, astfel consolidând palmaresul nostru de producător de vinuri de calitate.

Un vin reprezentativ din portofoliul Fautor este NEGRE, care intră în top 15 cele mai premiate vinuri din Republica Moldova şi a adus companiei peste 50 de medalii, devenind unul emblematic. Acest cupaj îmbină armonios două soiuri autohtone: Rara Neagră şi Fetească Neagră. Este un vin cu temperament, care provoacă dragoste la prima vedere (sau degustare), cu un ambalaj atrăgător, în mod special prin eticheta sa cu ilustraţia unei păsări, care a fost inspirată din denumirea locală a soiului Fetească Neagră, căruia i se mai spune în popor Păsăreasca Neagră sau Coada Rândunicii.

Suntem pionieri şi prin vinul FUME BLANC (Sauvignon Blanc maturat în butoi franţuzesc), care a fost apreciat de cel mai cotat expert în vinuri – Robert Parker Wine Advocate din SUA, cu 90 de puncte, astfel, până în prezent, acest vin deţine cel mai înalt punctaj din Moldova.

Unde, mai exact, îşi are rădăcinile Fautor?

Compania noastră a fost modelată cu dedicaţie şi pasiune încă din 1997, valorificând tradiţia vitivinicolă a Moldovei. Plantarea viţei-de-vie a avut loc începând cu anul 2003, iar marca Fautor a luat naştere în anul 2010, când am conturat o nouă viziune strategică de dezvoltare. Astăzi deţinem 350 de ha de podgorii la sudul Moldovei, în zona vitivinicolă Valul lui Traian. Terroir-ul unic al podgoriilor Fautor este creat de Codrii şi Colinele Tigheci, Dealurile şi Terasele Prutului, oferind strugurilor caracteristicile perfecte.

Ce spun experţii despre vinurile Fautor?

De-a lungul anilor, avem multe aprecieri înalte ale experţilor de talie internaţională. Spre exemplu, Caroline Gilby, Master of Wine, expert în vinuri din Marea Britanie, consultant pe vinuri specializat pe Europa de Est, un jurat respectabil la cele mai cunoscute concursuri internaţionale, dar şi autoarea cărţii „The Wines of Bulgaria, Romania and Moldova” spune : „Crama Fautor are o aură autentică de familie, care îşi asumă un angajament real faţă de public prin calitatea excepţională a produselor, iar Negre este unul dintre vinurile mele preferate din Republica Moldova.”

Recent am primit şi o recenzie frumoasă de la Cosmin Tudoran, binecunoscut blogger de vin, sommelier, degustător autorizat, cunoscut ca „profu de vin” în comunitatea de iubitori ai vinului. Despre vinul din gama de vârf ILLUSTRO Cabernet Sauvignon – Merlot 2015, Cosmin a spus că este potrivit „pentru un film de Oscar, desert în pat şi visat cu ochii deschişi”. Vă îndemn şi pe voi să îl descoperiţi şi să vedeţi dacă împărtăşiţi aceeaşi părere.

Cred că după asemenea recenzii convingătoare mai mulţi cititori vor întreba unde pot fi achiziţionate aceste vinuri în România...

Acum doi ani am fondat compania proprie în România, datorită căreia vinurile Fautor se găsesc în vânzare şi pe această piaţă. Ele pot fi găsite pe întreg teritoriul României, în reţeaua Kaufland, cât şi în diverse magazine online, precum Vinexpert, Artino, Alfa Drink, Elefant, eMAG, dar şi vinoteci şi restaurante.