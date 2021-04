Pandemia le-a îngreunat studenţilor posibilitatea de angajare. Doar jumătate dintre candidaţi au fost chemaţi la interviu

Sistemul universitar nu îi ajută pe studenţi pentru a fi pregătiţi de piaţa muncii. Iar pandemia le-a îngreunat şi mai mult accesul la un job în domeniul în care s-au pregătit.

Aproape 80% dintre studenţi se plâng că le-a fost foarte greu să îşi găsească un loc de muncă în ultimul an. Este şi cazul Mădălinei. Este studentă în ultimul an la Universitatea Politehnică, Bucureşti. Facultatea i-a ocupat mult timp şi nu a avut timp şi de un job. Acum, ea spune că îi e tot mai greu să îşi găsească, deoarece nu are experienţă.

„Am tot căut pe mai multe platforme de angajare şi am văzut că foarte mulţi cer experienţă şi îmi este destul de greu, pentru că pe parcursul facultăţii nu am avut cum să acumulez experienţă şi asta este cumva un pas destul de dificil", a spus Mădălina Drăgan, studentă.

Dar sunt şi studenţi norocoşi. Este vorba despre Ana. Ea a reuşit să se angajeze în pandemie, dar nu datorită studiilor din România.

„Mi-a fost destul de greu să îmi găsesc un job, a trebuit să aplic la job-uri pe Linkedin, e-jobs, timp de trei luni, dar m-a ajutat foarte mult că eu am studiat şi în Olanda, doi ani, şi acolo se integrază internschipul în timp ce înveţi", a afirmat Ana Mihai, studentă.

Oana Botolan este expert în resurse umane. Spune că a fost normal ca pentru studenţi această perioadă să fie mai dificilă, dar nu trebuie să se demotiveze.

„Majoritatea angajatorilor normal că vor căuta oameni cu experienţă. Ce înseamnă însă experienţă şi modul în care poţi să o dobândeşti aici drumurile sunt multiple”, a spus Oana Botolan, expert resurse umane.

SITUAŢIA STUDENŢILOR PE PIAŢA MUNCII