3.326 de candidaţi la Facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila vor intra duminică, începând cu ora 7, în patru pavilioane de la Romexpo. Printre ei este şi Alexandra, aspirantă la Medicină.

Alexandra Nicolescu a învăţat enorm şi este hotărâtă să ajungă psihiatru. Crede că alegerea ei este foarte bună, pentru că oamenii sunt mult mai deschişi acum în a cere ajutorul specialiştilor pentru a-şi păstra sănătatea mintală. După ani de studii Alexandra vrea să profeseze în România.



„Mi se pare că, cel puţin acum, meseria de psihiatru este o idee foarte bună, pentru că oamenii au început să fie mult mai dechişi legat de sănătatea mintală şi să fie mult mai deschişi spre a primi ajutor în această direcţie”, spune aceasta.

Are emoţii pentru ziua de duminică, însă are de gând să se concentreze şi să dea tot ce are mai bun.

Anul acesta examenul de admitere are loc în condiţii deosebite. Organizatorii au aşezat deja pupitrele cu distanţă de 2 metri între ele iar o echipă de epidemiologi se va asigura că regulile vor fi respectate. Vor fi aproape 400 de supraveghetori.

Toată lumea va purta mască şi va avea la dispoziţie dezinfectanţi.

Sunt 300 de candidaţi în plus faţă de anul trecut. Concurenţa acerbă este la Facultatea de Medicină, unde sunt 660 de locuri şi s-au înscris 2246 de candidaţi. Corectarea grilelor se va face la faţa locului, prin scanare.



Ce îi aşteaptă pe viitorii studenţi la UMF?

„Este un trend ascendent de orientare spre medicină, avem mai mulţi olimpici care vor intra fără examen, avem destui candidaţi cu media 10 la BAC. Vom încerca şi în toamnă să aducem studenţii în spitale, pentru că nu putem să facem medicina online, a fost un finish de an şcolar online, dar nu va mai fi aşa în perioada următoare. Studenţii vor reveni în spitale, în laboratoare”, a declarat Prof. Dr. Viorel Jinga, rectorul UMF Carol Davila Bucureşti.