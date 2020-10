De câteva zile citeşti şi auzi că în spitalele din Capitală, dar şi în câteva din ţară nu mai sunt locuri la Anestezie Terapie Intensivă. La Iaşi, situaţia e tocmai invers. Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase îţi spune că în unitatea pe care o conduce nu este niciun pacient în ATI, iar zona este acum decontaminată.



„Nu avem niciun pacient în momentul de faţă la ATI, facem decontaminare şi dezinfecţie. Deocamdată nu am mai trimis pacienţi în spitalele suport, pentru că am făcut faţă. Este un moment, pentru că în urmă cu o săptămână cred, eram la parametri maximi şi timp de două săptămâni am mers cu un loc sau niciun pat liber în Terapie Intensivă", a declarat aceasta pentru Mediafax.



În unitatea medicală, în acest moment sunt 100 de persoane internate, iar 84 de paturi sunt libere.



„Numărul de confirmări este mare. Este, cred, comparabil cu o singură zi, dacă nu mă înşel, în care am avut peste 500, în perioada stării de urgenţă. Este o urmare a faptului că cetăţenii nu respectă aceste măsuri minime de a purta o mască şi de a păstra distanţa. Ne-am relaxat prea mult, nu am înţeles că relaxarea de fapt a venit pentru a da drumul la tot ceea ce înseamnă roadă economică şi a apoi să ne bucurăm şi de concedii şi de comfortul zonei estivale”, a explicat Carmen Dorobăţ.



„În ultimele două luni au fost pacienţi cu forme uşoare şi forme medii. Atâta timp cât numărul pacienţilor este mai mare, este logic că va creşte şi numărul pacienţilor din Terapie Intensivă şi, bineinţeles, şi numărul deceselor, proporţional", a mai spus aceasta.