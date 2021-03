Paradox: Un medic generalist care a tratat sute de bolnavi Covid, fără ca vreunul să ajungă în spital, este şomer în Italia

Riccardo Munda, în vârstă de 39 de ani, a luat locul colegilor doctori bolnavi, ca medic generalist, în localităţile Selvino şi Nembro din Bergamo şi a tratat peste 1.400 de bolnavi Covid. Medicul nu a apucat să facă specializarea în medicina generală, iar acum a ajuns şomer pentru că medicii titulari au revenit.

„Povestea mea aici? Să spunem că se termină cu un gust amar”, declară Riccardo Munda. El ştie doar că 19 martie este ultima zi de lucru în Nembro. Iar vineri a fost ultima zi în Selvino. Peste câteva zile va fi şomer, scrie cotidianul „Repubblica”.

Doctorul sicilian ajuns „în valea Covid”, unde a mers să trateze pacienţi acasă când nimeni nu a vrut să meargă sau când ceilalţi medici erau ei înşişi bolnavi şi, prin urmare, nu puteau lucra.

„Am tratat 1.400 de pacienţi în Nembro şi Selvino şi nu ştiu câţi alţi am vizitat, mergând şi în afara regiunii. Într-un an am pierdut zece kilograme, nu mai dorm noaptea. Prima mea farfurie de paste, după 12 luni, am gătit-o vineri seara când am terminat serviciul în Selvino. Înainte, nu-mi stătea mintea la asta", spune Riccardo Munda.

De ce un medic atât de apreciat de pacienţii săi, considerat „erou”, rămâne fără loc de muncă după ce a servit unul din cele mai mare focare de Covid din Europa?: „Din păcate, aşa funcţionează. Medicii nespecializaţi nu pot fi numiţi titulari. Aceştia doar înlocuiesc sau oferă servicii acolo unde nu există medic de familie. Când revine titularul, cel care îl înlocuieşte îi lasă locul. Titularii au fost numiţi acum atât în Selvino, cât şi în Nembro, iar eu rămân fără job, pentru că nu am făcut cursul de specializare în medicină generală. După absolvire am început să lucrez imediat pentru că familia mea, să zicem, nu plutea în aur".

Originar din Mazzarino (Caltanisetta), Munda a ajuns la Selvino acum şapte ani: „Nimeni nu voia să vină aici. Se încadrează în aşa-numitele zone deficitare. Nu sunt specializat, dar îmi place această meserie şi - spre deosebire de mulţi - cred cu tărie în importanţa medicinei de familie”.

După ce a fost medic generalist în Selvino timp de patru ani, la 19 martie 2020, Munda a fost de acord să preia ştafeta de la unul dintre medicii din Nembro: „Îl înlocuisem deja din 29 februarie pentru că era bolnav. Apoi, pe 19 martie, am preluat slujba. De acolo am început să am grijă de pacienţii mei practic 24/24 ore. Cu orice preţ şi fără să mă gândesc la altceva. Am mers în case când nimeni nu a vrut să meargă. De teamă. Pentru că virusul îi ucidea în acel moment”.

Munda spune că „a fost iadul pe pământ”, dar un an mai târziu lucrurile stau mult mai bine şi pentru că în zonă s-a dezvoltat un fel de imunitate de turmă.

Selvino şi Nembro sunt două zone martir din Val Seriana lovite de Covid, în provincia Bergamo, cea mai afectată din Europa.

Dar notorietatea lui Munda vine şi din faptul că niciunul dintre pacienţii săi nu a ajuns vreodată în spital sau nu a murit: „Nu vreau să par fenomen, dar i-am urmărit de-a lungul timpului şi toţi sunt vindecaţi”.

Dacă a existat un medic care să merite să fie confirmat, este sicilianul de nici 40 de ani, însă regulile sunt reguli.

„Am făcut o alegere de viaţă, diferită de colegii mei care s-au specializat. Deci, mai devreme sau mai târziu, a trebuit să vină momentul în care cedez locul colegilor titulari. Le-am spus pacienţilor că sunt ultimele zile. Mulţi au început să plângă şi eu cu ei. Autorităţile m-au sunat pentru a-mi spune că sunt un erou. Nu cred că am fost. Mi-am făcut treaba”, afirmă medicul.

Întrebat dacă îl deranjează ideea de a fi şomer, medicul spune că norocul nu l-a ajutat şi are un gust amar, dar un lucru este sigur: nu se întoarce în Sicilia, pentru că „Lombardia este acum pământul meu”.