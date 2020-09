Pe 1 iunie se deschid terasele şi la noi! Ce trucuri geniale au găsit nemţii pentru păstrarea distanţei

Beef'n Beer din Hofheim german foloseşte urşi de pluş pentru a păstra ocupate o parte din locurile la mese. Nimeni nu va avea curajul şi nici impoliteţea de a-i deranja, aşa că toţi clienţii vor fi nevoiţi să ocupe doar locurile rămase libere. E o alternativă mult mai prietenoasă decât indicatorii de distanţă sau plexiglasul. La Konditorei Café Rothe, pălăriile cu bureţi pentru piscină au fost înmânate oaspeţilor pentru a aplica măsurile de distanţare socială.

Burger King le-a oferit clienţilor nişte coroane uriaşe, sub formă de sombrero-uri:

În oraşul Wetzlar, aproape de Frankfurt, IKEA a fost de acord să ofere accesul unei moschei locale în imensul său parc, pentru ca toţi credincioşii să poată fi la o distanţă sigură unul de celălalt, dar aproape de Allah. Imaginea rugăciunilor în aer liber a devenit virală, mulţi lăudând solidaritatea comunităţii, inclusiv din partea poliţiei, care a permis ca rugăciunile să se desfăşoare.

