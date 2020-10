În viitorul apropiat, la recepţie s-ar putea să fii întâmpinat de un robot. Andrei Marin are 24 de ani, este inginer software în Iaşi şi manager la o firmă care face softuri pentru roboţi umanoizi. De când a apărut virusul, a început să lucreze şi la un robot care dezinfectează suprafeţele, cu raze UV.

Acesta poate fi folosit pentru igienizarea suprafeţelor, dar şi a aerului. Cererile nu au întârziat să apară, iar clienţii sunt proprietari de clădiri de birouri, din domeniul medical, IT, corporate şi educaţional.

În tot proiectul s-au investit până acum peste 80.000 de euro, bani obţinuţi din investiţii private. Deocamdată, robotul umanoid ştie să vorbească în engleză, folosind replici precum: „Hello!”, „Hey there, whats up?” sau „Hope you re having a wonderful wednesday. How can I help?”. Până la sfârşitul anului va învăţa şi română.



Doi roboţi sunt folosiţi pe partea de recepţie, iar al treilea e folosit pentru dezinfecţie. Are o autonomie de aproximativ 6 ore şi poate dezinfecta o suprafaţă de 2.000 mp.

„În acest moment, avem peste 10 cereri pe săptămână. Preţul minim este de 10.000 euro pentru robotul de recepţie şi 30.000 euro pentru robotul de dezinfecţie. Cu siguranţă, COVID ne face să conştientizăm mai mult partea de automatizare, de tehnologie”, a spus Andrei Marin.