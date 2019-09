Pedeapsa unor tineri care au nimerit din greşeală la Poliţie, încercând să înşele un bătrân prin metoda „accidentul”

Doi fraţi care, încercând să înşele un bătrân prin metoda „accidentul”, au sunat din greşeală la Poliţia Oţelu Roşu, au fost condamnaţi la închisoare. Fostul şef al Poliţiei Oţelu Roşu spune că dispecerul de la Poliţie şi-a dat seama imediat despre ce e vorba şi s-a prefăcut în victimă.

Reprezentanţii Curţii de Apel Timişoara au declarat, corespondentului MEDIAFAX, că unul dintre tineri a fost condamnat la 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare şi termen cu supraveghere de 4 ani, iar celălalt are de executat 1 an de închisoare, la care se adaugă alţi 13, ca rest de pedeapsă din alte dosare.

Sentinţa este definitivă.

Cei doi fraţi au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş, după ce în februarie 2017 au sunat tocmai la dispeceratul Poliţiei Oţelu Roşu ca să înşele prin metoda „accidentul“.

Lucian David era atunci şeful Poliţiei Oţelu Roşu şi spune că a fost un caz pe care nu-l va uita niciodată.

„Au format numărul de telefon şi au sunat la Poliţie. Nu ştiau. Din greşeală au sunat, credeau că e o persoană în vârstă. Dispecerul şi-a dat seama şi a intrat în jocul lor”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Lucian David.

Cei doi fraţi le-au spus poliţistului că fiul său este în comă, fiind victima unui accident, trebuie să fie operat şi au cerut câteva mii de euro.

„Scopul a fost să-i prindem, aşa că poliţistul s-a arătat dispus să le dea bani, dar nu cât au cerut, ci a negociat. Au venit ei în Oţelu Roşu. A fost un plic cu bani de hârtie pe care l-am lăsat la un supermarket. După ce au plecat i-am urmărit şi i-am prins”, a spus fostul şef al Poliţiei Oţelu Roşu.

Acesta a adăugat că un asemenea caz nu a întâlnit în toată cariera.

„Romică (poliţistul confundat cu un bătrân - n.r.) a fost creierul. El a fost în linia întâi. I-a ţinut de vorbă, s-a transpus în personajul omului în vârstă, credul, afectat de vestea primită despre fiul lui. Am făcut totul ca la carte. Aşa o situaţie nu am mai întâlnit şi am avut vreo 2000 de dosare în cariera mea, numai anchete am făcut. Am fost uluiţi la început, ne-a luat câteva secunde să ne revenim”, a mai declarat Lucian David, fostul şef Poliţiei Oţelu Roşu.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.