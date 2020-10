Pentru Răzvan şi alţi 22 de colegi, Bacalaureatul a avut patru examene: motivul pentru care au dat examenul la geografie de două ori

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să dai acelaşi examen de două ori în aceeaşi zi? Răzvan şi alţi 22 de elevi din Cugir, judeţul Alba, au avut parte de o astfel de experienţă neplăcută. Liceenii au primit la proba la geografie subiectele de anul trecut.

Aşa că au fost chemaţi, vineri după-amiză, să treacă din nou prin aceleaşi emoţii.

Surse din Ministerul Educaţiei ne-au spus ca profesorii care au făcut aceasta greşeală nu vor mai face niciodată parte dintr-o comisie de examen.

Ministerul Educaţiei, prin purtărorul de cuvânt, ne-a promis un punct de vedere pe care nu l-am primit până în acest moment.

”Am dat un examen neobservând data, că cine se uită la dată? Am dat examenul, am mers acasă, am mâncat după care am fost sunat de către o doamnă, dacă mă pot întoarce la liceu să rezolvăm problema cu Bacalaureatul la geografie. Am fost puţin mai stresat decât prima dată”, a declarat Răzvan, elev în Cugir.

”Comisia respectivă şi-a dat seama de abia după scurgerea celor trei ore din examen că au dat subiectele greşite. Mi se pare o situaţie tragico-comică. Mi se pare ireal că subiectul a trecut prin mâna a patru persoane şi nu şi-a dat nimeni seama că este subiectul de anul trecut. Nu îmi explic cum se poate face o astfel de greşeală”, a declarat Robert Cristea, preşedintele Consiliului Elevilor Alba.