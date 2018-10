Pericol la Cutremur | Dan Lungu,expert: Clădirile înalte din Capitală, construite cu zero cunoştinţe de inginerie seismică

Blocurile înalte de pe marile bulevarde ale Capitalei etaje sunt construite cu zero cunoştinţe de inginerie seismică, a declarat, pentru Gândul, expertul pentru siguranţa tehnică a clădirilor, Dan Lungu, precizând că imobilele respective, în caz de cutremur, se vor prăbuşi repede.

“Există o certitudine că blocurile înalte de pe marile bulevarde definitorii ale Bucureştiului, precum bulevardul Magheru, Calea Victoriei şi Bălcescu sunt construite cu zero cunoştinţe de inginerie seismică. Prima conferinţă de inginerie a avut loc în 1958, abia atunci au început să ne nască şi să se aplice acele cunoştinţe. În momentul de faţă, există o cunoaştere perfecţionată despre comportarea clădirilor la cutremur şi toate clădirile înalte de la 5-6 etaje sunt repetente în raport cu aceste cunoştinţe”, a declarat, pentru Gândul Live, expertul pentru siguranţa tehnică a clădirilor, Dan Lungu.

Lungu susţine că în caz de incendiu, aceste clădiri au un comportament casant. “Adică se prăbuşesc repede şi nu au proprietăţile pe care ar trebui să le aibă clădirile. Din păcate nu există prioritizare”, a mai spus Dan Lungu.

Întrebat ce părere are despre compania care se ocupă de consolidarea clădirilor cu risc seismic din Bucureşti, Compania de construcţii a Primăriei Capitalei, acesta a spus că: “E bine că s-a înfiinţat compania, dar are un titlul care e greu de acceptat când noi avem o clădire conslidată pe an, din 1990 încoace”, a mai spus expertul.

De cealaltă parte, fostul ministru al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Nicolae Noica susţine că trebuie să existe un fond special pentru protecţia seismică. De asemenea, Noica mai spune că existat un astfel de proiect de lege în anul 2000, care însă nu a mai fost aprobat.

“Trebuie sa constituim o lege pentru construirea unui fond special pentru protecţia seismică, proiect de lege care nu are decât patru pagini. (...) Am considerat că acele 100 de clădiri (n.r. - cu pericol de prăbuşire) să fie plătite de la bugetul statului. (...) Această lege au luat-o şi au băgat-o într-un sertar şi după doi ani au retras-o”, a spus Nicolae Noica, într-un interviu pentru Gândul.

Totodată, fostul ministru al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului mai spune că este important ca Ministerul Lucrărilor Publice să fie reînfiinţat.

“Eu am tot făcut intervenţii şi la Guvernul Cioloş, nu a înţeles. Le-am spus, reînfiinţaţi Ministerul Lucrărilor Publice. (...) Au zis că nu vrem să umblăm la structură, dar au făcut Ministerul Relaţiilor cu Publicul. Adică, oameni care nu înţeleg esenţa problemei. Recent, când au apărut noile guverne, am intervenit din nou la Ministerul Dezvoltării. (...) Am intervenit în ultimul an de doua ori cu hârtii la preşedintele ţării, în ziare”, a mai spus Noica.

Nicolae Noica a mai adăugat că, în România, problema cutremurelor e o problemă de siguranţă naţională.

