Permisele de intrare în Rezervaţia Delta Dunării se pot plăti prin sms

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează că, începând de joi, plata permiselor de acces în rezervaţie se poate face şi prin SMS. Această nouă facilitate completează celelalte opţiuni de plată, respectiv aplicaţia online de eliberare a permiselor, automatele de eliberare a permiselor amplasate la sediul instituţiei ARBDD din Tulcea, în localităţile Corbu, Vadu şi Murighiol, precum şi Centrele de Vizitare şi Educaţie Ecologică din Sulina, Crişan şi Chilia Veche.

Plata permiselor se va face prin SMS la numărul 7494 cu următoarele variante de text:

• pentru permise acces turist 1 zi - TUR1 urmat de Nume şi Prenume (Ex: TUR1POPESCU ION)

• pentru permise acces turist 7 zile – TUR7 urmat de Nume şi Prenume

• pentru permise acces turist 1 an – TURAN urmat de Nume şi Prenume

• pentru permise acces auto 1 zi - AUTO1 urmat de Nr. înmatriculare autovehicul (Ex: AUTO1TL01ABC)

• pentru permise acces auto 1 an – AUTOAN urmat de Nr. înmatriculare autovehicul

• pentru permise acces ambarcaţiune 7 zile – AMB7 urmat de date identificare ambarcaţiune (tip barcă, nr. înmatriculare sau nume barcă) (Ex: AMB7Barcă laguna, AMB7002547, AMB7Marina)

• pentru permise acces ambarcaţiune 1 an - AMBAN urmat de date identificare ambarcaţiune (tip barcă, nr. înmatriculare sau nume barcă).

Se va primi, în cel mai scurt timp, un cod de confirmare, precum şi detalii despre permis.

Pentru verificare este obligatoriu ca telefonul să fie funcţional şi să se păstreze mesajul pentru control.

Tariful pentru SMS variază în funcţie de costurile aplicate de operatorul de telefonie mobilă şi de cursul valutar BNR.