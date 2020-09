Peste 200 de români, piloţi şi însoţitori de zbor au fost demişi de Wizz Air înainte ca operatorul să anunţe noi angajări

Mircea a fost însoţitor de zbor, trainer şi sindicalist în compania Wizz Air. Prima dată şi-a pierdut postul de instructor al echipajului de bord, în 2014, iar doi ani mai târziu a câştigat un proces cu operatorul şi a fost repus în funcţie până în 2020, când, în urma restructurărilor pe fondul crizei de coronavirus, a fost din nou demis.

„În aprilie 2020, m-am regăsit printre cei aproximativ 200 de salariaţi concediaţi de către Societatea Wizz Air în urma restructurării. În spatele acestei situaţii consider că se află şi faptul că, în urmă cu cinci ani, am fost membru fondator şi preşedintele ales al unicului sindicat din cadrul societăţii şi am fost implicat activ în protejarea intereselor salariaţilor. Pentru însoţitorii de bord, recalificarea în alt domeniu poate fi destul de dificilă. La fel de dificilă poate fi trecerea de la un venit de 6.000 de lei, cât a reprezentat media salarială obţinută de personal în acest domeniu, la un alt salariu, ce poate fi mai mic”, a spus Mircea Costantin, care este totodată preşedinte al Flight Personnel Union Romania.

Compania Wizz Air a anunţat că disponibilizările erau necesare, dată fiind criza generată de coronavirus.

„Ca urmare a situaţiei cauzate de pandemia COVID-19, Wizz Air, ca orice altă companie aeriană, trece printr-un proces de restructurare în ceea ce priveşte operaţiunile companiei şi îşi reorganizează structura. Am anunţat recent trei noi baze în Milano Malpensa, Tirana şi Larnaca şi 51 de noi rute în reţeaua noastră. Datorită acestui fapt, unii dintre însoţitorii de zbor şi piloţii de la bazele existente vor fi relocaţi la noile baze şi, drept urmare, păstrăm procesul de recrutare pentru bazele din reţeaua noastră actuală. Angajaţii care au părăsit compania au fost informaţi că înscrierea lor în procesul de recrutare va fi binevenită”, a anunţat compania.