Pieţele au fost redeschise la interior. Ce cred pieţarii şi clienţii despre noile reguli de protecţie

Poţi să-ţi faci din nou cumpărăturile în piaţă, dar nu mai este la fel de simplu ca înainte. Acum, atât tu, cât şi comercianţii, aveţi de respectat mai multe reguli. Noile condiţii îi nemulţumesc atât pe administratorii pieţelor, cât şi pe cei care îşi vând marfa la tarabe.

Roxana Stârcu are o societate comercială şi vinde de 10 ani în Piaţa Centrală, din Craiova. După aproape o lună de stat afară, în firg, azi şi-a redeschis taraba din interiorul pieţei. Ca să poată vinde aici, a trebuit să-şi monteze un ecran din material transparent, în faţa mesei.

„Nu mi se pare normal ca în supermarket omul să vină, să pună mâna pe marfă şi aici, la mese, să ne oblige cu prostia asta. Omul nu vede”, spune Roxana Stârcu, comerciant.

La Craiova, doar trei din patru pieţe au fost redeschise la interior. Ca să ajungă în piaţă, clienţii trebuie să treacă, mai întâi, de ochiul unui angajat al pieţei care face triajul epidemiologic. Dacă strănuţi sau tuşeşti, nu te lasă să mergi mai departe. Comercianţii se plâng că nu vin clienţii.

„Nu am vândut nimic. Nimic nu am vândut, o lună de zile, cât am stat afară. Aducem bani de acasă să plătim taxele”, se plânge Carmen Vasile, comerciant.

La Constanţa, comercianţii mai îngheaţă o zi. Substanţele folosite pentru dezinfectare sunt puternice şi pot afecta legumele şi fructele, iar panourile de plexiglas nu sunt gata. Autorităţile promit că mâine se va redeschide Piaţa Tomis III. Şteţ Andrei vinde aici de 40 de ani. El vine tocmai din Sighetul Marmaţiei pentru că se vând mai bine produsele lui la Constanţa.

„Administraţia pieţei a spălat, a deratizat tot, noi taraba. Am curăţat tot, am şters, ce a fost vechi am înlocuit, muşamale, ce se poate. Să fie şi mai estetic”, povesteşte Andrei Şteţ, comerciant.

În pieţe, distanţa între clienţi trebuie să fie de minimum 2 metri. Trebuie realizate marcaje pe pardoseli şi mai trebuie asigurate circuite unidirecţionale, separate pentru intrare şi ieşire.

La intrarea în piaţa agroalimentară sau piaţa volantă, clienţii trebuie triaţi epidemiologic. Triajul se face „observaţional”.

Toate standurile, inclusiv rafturile pe care sunt produsele care vor fi vândute, trebuie dezinfectate, zilnic, cu biocide pe bază de clor sau alcool

Şi în capitală, situaţia este cam la fel. Mănuşile, masca şi panoul fac de acum parte din viaţa comercianţilor. Aceştia se bucură, totuşi, că nu mai sunt nevoiţi să stea în frig.

„În condiţiile astea nu ne este greu să ne desfăşurăm activitatea. În condiţiile în care eram afară sau în parcare ne era greu, că te îmbolnăveai de gripă şi ziceai că ai altceva, Doamne fereşte. Măsurile se respectă, mănuşi, mască...masca oricum este obligatorie. Avem spirt, dezinfectant. Dezinfectează şi ei, cei de la Primărie, dar dezinfectăm şi noi. Mai bine de două ori, să fie mai bine”, explică Florian.

Comercianţii consideră că, totuşi, restricţiile sunt prea dure.

„Mi se par restricţiile mult mai dure pe piaţă decât pe supermarket. Am acceptat ideea că au reuşit să ne închidă, să efectuăm şi noi un comerţ civilizat, cu geamurile deschise era mult prea frig, clienţii evitau să mai meargă în pieţe. Chiar dacă sunt clienţi mai puţini, sperăm să fie bine aşa. Mult prea aspre pentru că în supermarketuri e mult mai mare aglomeraţia decât în pieţe, în supermarketuri toată lumea pune mâna pe marfă, aici servim noi, comercianţii”, spune Daniela, comerciant.

„Ce găsim aici, nu găsim la supermarket. Ce găsim la supermarket, nu găsim aici. Dar la piaţa întotdeauna este mai bine”, e de părere un client.