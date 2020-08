„Plaja, unul dintre cele mai sigure locuri”. La ce trebuie să fii atent şi ce spun experţii despre transmiterea coronavirusului în apă

Vizita la plajă poate fi mai sigură decât cea la supermarket, deci alegerea de a petrece o zi de relaxare la soare poate fi ideală în această perioadă, notează Business Insider într-un articol. Potrivit sursei citate, specialiştii notează că riscurile de a contracta coronavirusul la plajă sunt mici, cât timp regulile de distanţare socială sunt respectate.

Pentru a fi cât mai în siguranţă, nu staţi lângă necunoscuţi, purtaţi mască atunci când intraţi în contact cu alţi oameni, evitaţi să împărţiţi mâncarea cu alţii şi nu folosiţi toaletele publice - este sfatul oferit americanilor, care mai recomandă consultarea unor camere de luat vederi instalate pe plaje, acolo unde este posibil, pentru a ne asigura că nu nimerim într-o super-aglomeraţie.

Business Insider notează că în SUA plajele sunt deschise în mai multe state, între care se numără Florida şi new Jersey, dar aminteşte şi de plajele din Spania, acolo unde şezlongurile au fost amplasate la câtiva metri unele de celelalte şi spaţiile personale au fost marcate cu sfoară roşie.

Specialiştii spun că probabilitatea de a contracta coronavirusul mergând în aer liber este mică şi că ea se poate realiza "dacă cineva are un mare ghinion". De asemenea, purtarea măştii de protecţie reduce şi mai mult posibilitatea.

„Nu fi încâpăţânat ori ignorant, poartă mască", spune William Schaffner, profesor de medicină preventivă la Vanderbilt University.

SE IA CORONAVIRUSUL ÎN APĂ? EXPERT: PUŢIN PROBABIL

Dr. Leonard A. Mermel, de la Warren Alpert Medical School of Brown University, spune că probabilitatea de a contracta virusul în mare sau ocean este foarte mică şi că nu există dovezi în aces sens. Coronaviruşii în general nu sunt stabili în apă, pentru că sunt viruşi respiratori care se transmit prin inhalare, nu prin înghiţire, spune şi Joseph Eisenberg, de la University of Michigan's School of Public Health.

"Deşi urme ale coronavirusului au fost descoperite în fecale, ceea ce ar putea cel puţin teoretic să ducă la posibilitatea răspândirii în apă în cazul înghiţirii accidentale, acele urme nu prezentau o stare de infecţiozitate", a mai spus şi Krista Wigginton, profesor de inginerie a mediului la University of Michigan.

"NU TREBUIE SĂ MERGEM CU TOŢII LA PLAJĂ, DAR SĂ IEŞIM AFARĂ"

Specialiştii ne sfătuiesc să nu dăm buluc la plajă, dar să ieşim din casă şi să încercăm să ne relaxăm.

"Ieşind afară măcar pentru a vedea albastrul cerului, după o perioadă atât de lungă, ne face bine nu doar fizic, ci şi psihic. Am fost cu toţii apăsaţi de o mare presiune în această perioadă neobişnuită", spune Sue Anne Bell, profesor asistent la Universiti of Michigan.