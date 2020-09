Poliţist din Gorj, în pijamale după un tâlhar. Hoţ: Sun la Poliţie / Poliţist: Păi... sunt poliţist

Bogdan Chiriţoiu este ajutor de şef la Postul de Poliţie Ciuperceni şi luni era prima zi de concediu. Era acasă, în Târgu-Jiu, când a auzit ţipetele unei femei.

„Imediat am sărit din pat şi m-am uitat pe geam, numai să văd cum un individ trăgea de geanta unei femei, pe care, în cele din urmă, a reuşit să o smulgă. Am ieşit repede din casă… ce haine… ce încălţăminte, aşa am fugit după el, în pijama. L-am prins destul de repede”, povesteşte Bogdan.

Dialogul cu tâlharul:

„Tâlharul: Sun la poliţie!

Bogdan: Pai…. sunt poliţist!

Tâlharul: De ce?”.

Reprezentanţii Poliţiei Române au postat, pe pagina de Facebook întâmplarea şi au completat replica lui Bogdan: „De meserie!”.

Poliţistul „erou” este absolvent al Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, din Câmpina, promoţia 2012 şi a lucrat mai întâi la IPJ Caraş Severin, până în 2016, când s-a transferat la IPJ Gorj, ca ajutor de şef de post în cadrul Postului de Poliţie Ciuperceni.

Poliţiştii din Gorj i-au înapoiat poşeta femeii de 40 de ani, care s-a dovedit a fi vecina poliţistului.