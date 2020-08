Poliţiştii cer o delimitare clară de cei pe care-i numesc "gardieni publici"

De la confuzia numelui şi până la inscripţionarea maşinilor, poliţiştii vor o delimitare clară faţă de Poliţia Locală. Sindicaliştii spun că Poliţia Locală este aservită primarilor şi intereselor lor şi cer ca poliţiştii locali să revină la denumirea de gardieni publici. Chiar şi Marcel Vela e nemulţumit că angajaţii Poliţiei Române au salarii de două ori mai mici decât cei de la Poliţia Locală, deşi atribuţiile şi pregătirea sunt cu totul altele.

Şi dacă am amintit de pregătire, viceprimarul din Bistriţa, Cristian Niculae, acum candidat la primărie, strigă că în urbea sa sunt poliţişti locali care nu ştiu nici măcar să scrie un proces-verbal şi nu au examenul de Bacalaureat luat. Condiţie obligatorie, de altfel, pentru cei încadraţi ca funcţionari publici în administraţiile locale.

Potrivit legii, poliţiştii locali au atribuţii limitate în domenii precum ordinea şi liniştea publică, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activităţi comerciale şi evidenţa populaţiei.

„Poliţiştii locali sunt în subordinea primăriilor. S-au mărit salariile la primării şi, în mod automat, funcţionarii de acolo au salarii foarte mari. De exemplu, un poliţist local care protejează ordinea publică într-un parc din Timişoara are 8-9.000 de lei, iar un poliţist din MAI care îşi riscă viaţa să prindă un criminal are la jumătate din salariul poliţistului local”, a declarat Marcel Vela la Digi24.

„Exact cuvântul care creează confuzie este cuvântul poliţie sau poliţist...Nu putem vorbi şi nu putem accepta despre bătaia de joc la adresa istoriei Poliţiei Române, care are această denumire. Anul viitor va face 200 de ani această instituţie, pe când Poliţia Locală a fost înfiinţată în 2010. Aşa a şi spus domnul Vela. Şi el când a fost primar, i-a convenit şi a zis că a fost foarte eficient că a avut propia poliţie. Asta ne demonstrează că această poliţie de fapt nu este o poliţie a comunităţii, este poliţia unui om, care este folosită în funcţie de interesele personale pe care el le are. Am creat această structură a Poliţiei Locale, care a încercat să copieze din atribuţiile Poliţiei Române, însă când vine vorba despre muncă, aceştia se dau înapoi. Când vine vorba despre salarii, la fel vedem că ei sunt mai bine salarizaţi decât poliţiştii din Poliţia Română. Aceste structuri ar trebui să fie reorganizate şi restructurate. Ele ar trebui să revină la denumirea iniţială de gardieni publici, corpul gardienilor publici aşa cum s-au denumit ele înainte, şi să aibă nişte atribuţii clar stabilite prin lege. De multe ori, când vezi la 50m în intersecţie un poliţist, nu îţi dai seama dacă este local sau poliţist din Poliţia Română. Abia când te apropii îţi dai seama că este un local, pentru că au copiat excesiv 99% din uniforma noastră. Vorbim şi despre nemulţumirea colegilor care văd că pe salarii mult mai mari, duble sau triple faţă de cele pe care le avem noi, poliştii locali stau frumos la muncă, să zicem aşa. Dacă avem astfel de excepţii (poliţişti fără BAC), le avem pentru că cineva a trebuit cu dedicaţie să introducă în sistem astfel de personaje, lipitori de afişe sau mai ştiu eu ce astfel de caractere”, spune Cosmin Andreica, lider sindicat Europol.

„La un moment dat i-au transformat în Poliţie Locală, i-au schimbat denumirea din gardian public în Poliţie Locală şi le-au mai dat câteva competenţe. Se creează această confuzie, iar oamenii de multe ori nu mai înţeleg diferenţele. Au copiat tot, uniformă, maşini, merg umăr la umăr. Aici e o luptă a orgoliilor, a primarilor, de aici începe toată povestea asta. Cu salarizarea a fost picătura care a umplut paharul. Salarizarea a demonstrat, încă o dată, cât de nepregătiţi sunt parlamentarii români. Nu e deloc nici moral, nici legal, să ai competenţe extrem de mici şi salariu extrem de mare. Eu ştiu salarii de 15.000 (lei) în Poliţia Locală, staţi liniştit, brut. Dacă nu are BAC-ul, înseamnă nu îndeplineşte condiţia, aşa că cine l-a angajat a săvârşit nişte infracţiuni pe acolo”, consideră Dumitru Coarnă, liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual.