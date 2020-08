Să fii copil şi să vrei să ieşi afară la joacă în orice moment al zilei, dar să nu poţi face asta. Delia are în plus şi grija unor medicamente care o ajută să respire aşa cum trebuie. Are astm. Mama ei a organizat totul astfel încât fata să poată sta departe de factorii care îi agravează boala, mai ales că stă într-o zonă sufocată de praf, cu multe clădiri în construcţie.

Ca Delia în Capitală sunt mulţi copii care au probleme respiratorii. Când în plămâni trag şi noxe şi mult praf, spitalul este o destinaţie sigură. Nu face însă nimeni vreo statistică în care să vedem câţi copii sunt internaţi din această cauză.

Expunerea la poluare în primul an de viaţă deteriorează plămânii, afectând astfel sănătatea respiratorie ani în şir, chiar până la 15 ani. O arată un studiu recent făcut în Germania pe aproape 1000 de copii.

Dacă te gândeşti că în Bucureşti calitatea aerului s-a mai îmbunătăţit în perioada pandemiei, află că nu e chiar aşa. Mai bine nu ieşi la plimbare cu copilul pe marginea bulevardelor principale, unde nivelul de poluare este mare.

”Este foarte mult praf, sunt multe construcţii în jurul nostru, şi chiar noi avem o mare problemă aici, într-adevăr. Suntem nevoiţi să facem eforturi pentru a ajunge la mare, pentru aerosolii de la mare”, a declarat Ana Maria Manolache, mama unui copil cu astm.

”Astmul poate fi declanşat sau agravat de factori poluanţi. În România aceste corelaţii între nivelul de poluare raportat zilnic şi nivelul de internări în spitale nu este un lucru care este studiat, dar în alte ţări există aceste raportări în săptămânile cu un nivel de poluare crescut”, a declarat Prof. Florin Mihălţan.

”În platforma Aer live noi am înregistrat în ultima perioadă valori bune, pozitive, adică pulberile în suspensie de PM 10 şi PM 2,5 s-au păstrat în valori normale. Asta nu este pentru că s-a schimbat calitatea aerului în Bucureşti şi respirăm un aer mai curat, ci pentru că sunt schimbări de temperatură, umiditate. Din toamnă, iarnă, vom avea iar episoade de poluare foarte gravă”, a declarat Loredana Pană, coordonator comunicare al platformei Aerlive.