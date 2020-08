Rămaşi fără locuri de muncă, şi speriaţi de virusul care ameninţă întreaga lume, mulţi românii au încercat să se întoarcă weekendul acesta acasă. Prin vama Nădlac 1 au trecut peste 20.000 de români, o parte dintre ei aşteptând şi câte 480 de minute la graniţă.

„Aici la vamă pot să spun că am stat mai bine de opt ore, până s-a rezolvat, până ne-au luat temperatura şi ne-au dat voie să mergem mai departe. A fost greu pentru că veneau jandarmii şi ne împingeau înapoi că nu era ordine. Nu a fost bine organizat, nu a fost gândit deloc”, povesteşte Lăcrămioara, româncă întoarsă din străinătate.

Timpul îndelungat şi organizarea deficitară au stârnit revoltă în rândul oamenilor.

„După mult timp în care nu ne-am văzut ţara, ne-am aşteptat să se bucure toată lumea că venim acasă şi să fie o ordine şi o disciplină, acolo în vamă, dar ne-am speriat cu toţii. Am fost îmbulziţi ca nişte oi, nu mai ştiai pe unde să mergi. Eu am trecut vama pe jos. A fost decizia noastră. Pentru că ar fi însemnat să stăm toată ziua pe scaunul din microbus în aşteptare”, spune Lăcrămioara, româncă întoarsă din străinătate.

Lăcrămioara, ca mulţi alţi români, a luat calea străinătăţii din dorinţa de a câştiga un ban pentru familia sa. După ce ea şi soţui ei au fost disponibilizaţi din cauza coronavirusului, femeia a plecat în Austria să făcă una dintre cele mai grele meserii pentru româncele din afară - cea de îngrijitoare de bătrâni

„Odată ce a venit acest virus a trebuit să iau repede o decizie împreună cu soţul meu, noi de la fabrică am fost disponibilizaţi, am stat acasă şi ne-am hotărât să iau acest drum şi am ales Austria. A trebuit să învăţ foarte repede totul despre toate bolile din lume, a trebuit să învăţ limba din mers şi a trebuit să mă descurc cu tot ce era necesar acolo”, povesteşte femeia.

„Îngrijitori de bătrâni înseamnă 24 din 24, te trezeşti noaptea de câte ori este nevoie, alimentaţia este după un program, cum avea pacienta mea diabet, demenţă gradul şase, avea trei operaţii la stomac, vă daţi seama, asta înseamnă din două în doua ore câte o gustare pregătită, totul sterilizat, tot ce ţine de un bolnav de 95 de ani”, adaugă aceasta.

Lăcrămioara a decis să se întoarcă în ţară de dorul fetiţei ei de 12 ani. Acum, singura rugăminte pe care o are pentru guvernanţi este să-i protejeze pe copii ţării.

„Acasă am o fetiţă de 12 ani, care normal are nevoie de mamă, toată relaţia noastră a fost doar pe cameră (cameră video) şi când ea nu ştia ceva eu trebuia să îmi găsesc timp, să-i explic. A fost destul de greu”

„Să se ocupe de copii. Dacă Doamne fereşte se întâmplă ceva, să se îmbolnăvească sau să vină şi alţi viruşi, măcar copiii să fie salvaţi. Putem muncii şi aduce un bănuţ, noi pentru copii muncim că de acum pentru bătrâni nu mai putem face nimic, dar măcar pe copii să-i salvăm. Asta pot să spun, să-i rog frumos să facă ceva pentru copii, nu pentru noi”, spune femeia.