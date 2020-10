Preferi fructele şi legumele româneşti? Acestea s-au scumpit deja din cauza inundaţiilor care au făcut ravagii în România.

Alina Moşoarcă este la a patra generaţie de agricultori. Are patru solarii în satul Jena, de lângă Lugoj, unde cultivă roşii, ardei, castraveţi şi vinete, toate bio. Inundaţiile din ultima perioadă i-a distrus însă, toată producţia. Alina spune că recolta de anul acesta ar fi fost una bogată dar acum înregistrează mari pierderi.

A adus, împreună cu familia, zeci de tone de îngrăşământ natural pentru a face pământul mai roditor. A săpat, cultivat, plivit şi irigat zi şi noapte pentru a obţine o producţie bună. Viitura i-a distrus tot, dar, pentru a mai recupera din pagubă, Alina a plantat fasole. Ea spune că până în acest moment nu a primit niciun ajutor de la autorităţi şi nici nu speră să primească. S-a bazat mereu pe forţele proprii.

În aceaşi situaţie este şi Alin Păun Vasiloni din comuna Fârdea. El a pierdut întreaga cultură de porumb şi dovleac. Dacă apa nu i-ar fi luat tot, ar fi obţinut un profit frumos. Acum Alin se gândeşte dacă mai are rost să o ia de la capăt.

Alina, agricultor: În spatele meu am avut cultură de roşii pe care am pierdut-o în totalitate, am replatat fasole verde în speranţa că mai recuperăm ceva din pagubă să nu rămână spaţiul liber şi asta este situaţia, muncim şi la treabă mai departe.

Alin, agricultor: În urma inundaţiilor care au avut loc în ultima perioadă, mi-au afectat o suprafaţă de 7000 de metri de porumb şi 9 000 de metri pătraţi de dovleac. Aici am avut cultura de dovleci unde apa a făcut prăpăd, a spălat tot, a adus numai noroaie, gunoaie şi după cum se poate vedea… mai rău de aşa nu se poate.

