Preşedintele PSD, despre anunţul mutării Ambasadei: În CSAT trebuie abordat acest subiect şi luată o decizie/ Dragnea declară că nu ştie care sunt cauzele şi motivele anulării vizitei regelui Iordaniei

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, după şedinţa Cex PSD, referitor la anunţul mutării Ambasadei ţării noastre la Ierusalim, că este necesară o discuţie pe această temă în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) şi luată o decizie.

"Da, eu am văzut această analiză ( de la Ministerul Afacerilor Externe -n.r.). Mie nu mi s-a părut că e o analiză care să indice o variantă anume. E o analiză bună, dar nu are finalitatea pe care mi-o doream eu, într-un sens sau altul, dar subiectul mutării ambasadei e unu care trebuie finalizat de decidenţii politici. Eu mi-am exprimat opinia, decizia nu e nici la mine, nici la preşedintele Senatului. În schimb, într-un timp rezonabil, în CSAT trebuie abordat acest subiect şi luată o decizie. Doamna premier a exprimat un punct de vedere pe care ni l-am asumat şi îl susţine şi Guvernul. Din punctul meu de vedere, Israelul are dreptul să decidă unde e capitala. Trebuie o discuţie. Doar schimbul de replici nu ajută", a declarat Liviu Dragnea, după şedinţa CEx, întrebat fiind de anunţul premierului Viorica Dăncilă de mutare a Ambasadei ţării noastre de la Tel Aviv la Ierusalim.

Liderul PSD l-a criticat pe preşedintele Klaus Iohannis pentru refuzul de a desemna un ambasador în Israel.

"Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria noastră ca într-o ţară cu care avem relaţii diplomatice să nu numim de doi ani de zile ambasadorul. Prezidenţială a refuzat să trimită un om acolo. Poate cere această analiză. Şi cu analiza primită şi cu ea neprimită, preşedintele trebuie să genereze această discuţie în CSAT. Nu dă răspuns la un subiect important, cum nu dă răspuns la multe alte subiecte, din păcate", a completat Dragnea.

Întrebat ce câştigă România prin mutarea Ambasadei române la Ierusalim, preşedintele PSD a replicat: "România câştigă o relaţie specială cu Israelul. Sunt momente în istoria oricărei ţări când are nevoie de sprijin. Noi avem relaţii foarte bune cu China, pentru că acum mulţi, mulţi ani România a fost cea printre care a recunoscut China. E un potenţial foarte mare de dezvoltare între România şi Israel. Sunt 500.000 de români care trăiesc acolo. Sunt foarte multe investiţii care pot fi aduse de acolo. De asemenea, este dorinţa SUA. Ceea ce ne face cel mai rău e că această discuţie nu se închide. Doar e deschisă şi nu se închide".

Reacţia vine după ce prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat, duminică, aflată într-o vizită în SUA, că după finalizarea analizei „şi în deplin consens”, România îşi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Ulterior, şeful Executivului a declarat diminică seara, la un post TV, că anunţul privind relocarea ambasadei la Ierusalim a fost doar o opinie personală, iar reacţia preşedintelui Klaus Iohannis nu a făcut decât să o dezamăgească, pentru că ea a spus că trebuie îndeplinite procedurile constituţionale. Premierul a mai precizat că în cazul în care şeful statului refuză relocarea ambasadei, va analiza toate posibilităţile, neexcluzând sesizarea Curţii Constituţionale.

Uniunea Europeană consideră Ierusalimul capitala comună a Israelului şi a viitorului stat palestinian.

Liviu Dragnea, despre anularea vizitei regelui Iordaniei: Nu ştiu care sunt cauzele şi motivele

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, după şedinţa CEx PSD, că nu ştie care sunt cauzele şi motivele anulării vizitei regelui Iordaniei în România, dar a precizat că ţara noastră va avea în continuare o relaţie bună cu statele arabe.



"România are şi va avea în continuare o relaţie bună cu statele arabe. Nu ştiu care sunt cauzele şi motivele (anulării vizitei - n.r.). Nu ştiu care sunt informaţiile reale, că a solicitat un punct de vedere că se mută ambasada sau nu. E un subiect deschis. România în istorie şi-a asumat foarte multe poziţii importante care i-au adus foarte multe avantaje", a declarat Liviu Dragnea, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Întrebat cum poate liderul Executivului să ia o decizie care aparţine de fapt preşedintelui României, liderul PSD a replicat: Preşedintele PSD a replicat: "Păi şi care e problema? Multe decizii are preşedintele pe care nu ia. Noi vorbeam despre oportunitatea sau nu a mutării ambasadei şi eu am spus că trebuie o discuţie în CSAT, pentru că acolo sunt toate instituţiile care se ocupă de securitatea statului. Nimeni nu vrea să ia decizia din mânuţele domnului Iohannis. Chiar nimeni. Dar şi cu decizia CSAT, preşedintele Klaus Werner Iohannis trebuie să spună: eu vreau să numim ambasador al României la Israel sau nu vreau, eu vreau să mut ambasada României. Chiar de ce nu o face?"

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei şi-a anulat vizita pe care o avea planificată în România după ce premierul Viorica Dancilă a anunţat că ambasada României în Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit site-ului Arabnews.com. Şi preşedintele Klaus Iohannis trebuia să îl primească, luni după-amiază, pe Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei la Cotroceni, însă întrevederea a fost anulată, de partea iordaniană, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

