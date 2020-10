Preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie avertizează: „Nu vom putea doar cu amenzi şi cu presiunea Poliţiei să controlăm acest fenomen”

Preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, Doina Azoicăi, susţine că incidenţa bolii în ultimele două săptămâni este de 20 de cazuri la suta de mii de locuitori. Ea spune că „suntem într-o transmitere comunitară importantă, motiv pentru care există şi riscuri de apariţii de focare”.

Preşedintele Societăţii Române de Epidemiologoie spune că datele transmise miercuri de autorităţi, care indică 555 de noi cazuri de COVID-19, trebuie analizate pe o perioadă mai mare de timp, nu zi de zi. Doina Azoicăi explică faptul că spiritul civic ar trebui să funcţioneze în această perioadă.

„Vorbind doar de numărul de cazuri în fiecare zi, constantăm că evoluţia este în creştere, de la sub 400 de cazuri în ziua anterioară, iată că am depăşit nivelul de 500 de cazuri astăzi (miercuri - n.red.), dar luând în discuţie o analiză mai profundă a fenomenelor, acest lucru implică calcularea unei incidenţe a bolii, o incidenţă actuală care se estimează pe parcursul ulitimelor 14 zile, cât este considerată perioada de evoluţie a unei infecţii cu acest virus.Şi atunci am vedea că ne situăm la valori de peste 20 de cazuri la suta de mii de locuitori, ca valoare medie a cazurilor în ultimele 14 zile”, conform sursei citate.

Medicul mai spune că suntem într-o transmitere comunitară importantă, motiv pentru care există şi riscuri de apariţii de focare.

„În ce măsură fiecare din noi încercăm cu politeţe, cu prietenie să amintim celor care nu respectă aceste măsuri, cu toate că ştiu că trebuie să respecte aceste măsuri să le aplice? Pentru că altfel nu vom putea doar cu amenzi şi cu presiunea poliţiei să controlăm acest fenomen. Creşterea numărului de testări înseamnă că putem să identificăm mai multe persoane care sunt asimptomatice şi sunt pozitive, dar în principiu nu asta este problema. Problema este că iată, există persoane pozitive în comunitate, de aici rezultă posibilitatea transmiterii, iar această posibilitate a transmiterii, în măsura în care nu se aplică reglementările foarte clare din partea autorităţilor, vor genera ca o avalanşă noi cazuri”, a adăugat preşedintele Societăţii de Epidemiologie.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, miercuri, că în România a fost depăşit pragul de 30.000 de îmbolnăviri, după ce în ultimele 24 de ore au fost diagnosticate 555 de noi cazuri de COVID-19.

Potrivit GCS, până miercuri în România au fost confirmate 30.175 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de pacienţi vindecaţi şi 1.485 de pacienţi asimptomatici, externaţi la 10 zile după depistare.