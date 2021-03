PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea | USR-PLUS, un partid antisistem, înghiţit de sistem: ”Dosarul 10 august”, clasat de către justiţia lor ”independentă”. Grea treabă politica, băieţi!

Justiţia e liberă, dar uite ce prostii face!

Dacă aşa ceva s-ar fi petrecut pe vremea unei guvernări pesediste sau chiar peneliste, lumea ar fi fost mobilizată în stradă în cîteva ceasuri, pe reţelele de facebook, whatsapp, twitter etc., chiar dacă sîntem în mijlocul săptămînii şi abia s-a votat bugetul. Acum reţelele aproape că tac, ori îşi anunţă întristarea, precum Andi Cârlan, membru al mişcării ”Rezistenţa”, care spune că ”este o decizie profund incorectă. ….Lucrurile pe care le-am dorit schimbate în justiţia din România în continuare le dorim schimbate, indiferent de cine se află la putere. Este absolut inacceptabil ca un astfel de dosar în care au fost răniţi atîţia oameni să fie clasat cu atîta usurinţă, timp în care şefii Jandarmeriei să se pensioneze la 45, 44 , respectiv 42 de ani sau în cazul celor care nu s-au pensionat, să fie detaşaţi pe poziţii călduţe. Se vede asta!“

Oricum, duminică piaţa Victoriei ar fi fost iarăşi plină-ochi şi de acolo s-ar fi pornit în marş spre Palatul Justiţiei. S-ar fi scandat împotriva ”hoţilor” şi a ”criminalilor” care siluiesc biata justiţie, lipsind-o de independenţă. Ori, în asemenea ceas, nu se mai poate nici spune, nici face aşa ceva. Justiţia a ajuns la deplina, matura ei independenţă. Are un ministru de la USR-PLUS, care tocmai a desfiinţat inclusiv Secţia Specială, aceea care se ocupa de cercetarea magistraţilor presupuşi că dau decizii sub influenţă politică sau că sînt corupţi. Magistraţii nu se mai află, deci, sub niciun fel de presiune. Sînt doar ei! Independenţi, inamovibili, puternici, suverani pe deciziile lor, conforme cu legea. Şi, cînd colo, ZBANG! Clasează dosarul represiunii din 10 august!

Decizia e un ou fierbinte pus la subsuara USR-PLUS, metodă prin care erau torturaţi odinioară ţăranii, să spună unde au ascuns roadele cîmpului. Numai că, din păcate pentru ei, nu au ce spune. Şi-au risipit toate epitetele, toate acuzaţiile la adresa inamicilor politici, pe tema justiţiei, ai cărei apărători neînfricaţi s-au arătat de doi ani încoace, de cînd discuţiile pe tema acestui dosar au încins spiritele.

Redeschiderea ”Dosarului 10 august” îi viza pe mai mulţi ofiţeri din conducerea dispozitivelor care au acţionat în Piaţa Victoriei şi propunea cercetarea lor pentru săvîrşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă. Iată că nu va mai fi nicio participaţie, nici proprie şi nici improprie: totul s-a terminat, jandarmii pleacă curaţi şi spălaţi acasă.

Şi nu de justiţia ”aservită” a lui Tudorel Toader, sau de cea ”obedientă” a lui Cătălin Predoiu. Nu, oamenii pleacă acasă, la pensie, ori înapoi la serviciu, spălaţi, curaţi, nevinovaţi, după ce, din 10 august 2018 încoace, au purtat stigmatul de inculpaţi. I-a scos basma curată o justiţie la cîrma căreia e USR-istul Stelian Ion, cel care tocmai a mai repurtat o victorie în lupta cu ”hidra pesedistă” infiltrată între magistraţi, Secţia Specială, pe care a desfiinţat-o. Acum chiar că nu mai are cine pe cine să tragă la răspundere. Justiţia e liberă, şi uite ce face!

Oştirile #rezist nu mai ştiu încotro să o ia

Probabil că frustarea e mare. Se anunţă deja pe unele reţele sociale că azi va avea loc un ”Protest al unor grupuri civice în faţa Tribunalului Bucureşti”. Dar cred că nu prea ştiu împotriva cui mai protestează. Mesajul generic este ”Ruşine, Justiţia Română! Ne vedem la CEDO”.

O declaraţie care însoţeşte apelul de mobilizare spune că ”Astăzi, justiţia din România şi-a arătat faţa întunecată. Am ieşit în stradă pentru a apăra independenţa justiţiei, am fost gazaţi şi loviţi, ca un judecător să îşi bată joc de noi şi să îi salveze pe vinovaţi. Niciun şef al Jandarmeriei, responsabil pentru gazarea şi rănirea a sute de oameni, nu mai poate fi acum tras la răspundere. Doar CEDO mai poate face dreptate în acest caz, aşa că ne vom adresa Curţii Europene”. Îi aparţine Cătălinei Hopârteanu, coordonatorul campaniilor pe Justiţie. După cum vedeţi, n-a spus nimic de domnul ministru Stelian Ion.

Marian Rădună, reprezentant Geeks for Democracy, spune la rîndul său:.”Dosarele istorice ale Revoluţiei şi Mineriadelor sînt încă plimbate între parchete şi instanţe. Pe acelaşi model de muşamalizare, ancheta 10 august a fost clasată definitiv, înainte să înceapă. Una dintre cele mai violente acţiuni împotriva cetăţenilor, de după Revoluţie, riscă să aibă aceeaşi soartă”. E adevărat. Dar justiţia e independentă, magistratul e stăpîn pe sine, inamovibil şi judecă după cum îi dictează legea şi conştiinţa. Şi a judecat! E, de acum înainte, ce se numeşte în drept, ”autoritatea lucrului judecat”, pe care nici Stelian Ion n-o mai poate desfiinţa, dacă subit ar lua chipul şi năravurile lui Iordache. Acum, se aude mai degrabă un cor al bocitoarelor, la căpătîiul mortului.

Un lider din #Rezistenţa spune: ”clasarea dosarului 10 august e de neacceptat. Sper că lucrurile nu vor rămîne aşa“. Dar ce mai speră? Să dea ministrul vreun ordin de zi pe unitate, să judece altă instanţă? Nu se mai poate. Justiţia e independentă, au ce au vrut, pentru ce s-au luptat. Cei de la USR-PLUS sînt la rîndul lor năuciţi de sentinţă. Comunicatul comun, nesemnat, pe care l-au dat pe pagina lor de facebook în numele Alianţei USR-PLUS are mai degrabă tonul de parastas: ”Decizia de astăzi a Tribunalului Bucureşti de a respinge definitiv redeschiderea Dosarului 10 august este una foarte tristă. Tristă pentru democraţia românească, tristă pentru zecile de mii de oameni care au protestat paşnic pe 10 august 2018 şi care au fost loviţi, fugăriţi şi gazaţi de forţele de ordine”.

I se dă Cezarului ce-i al Cezarului, dar bocetul continuă: Înţelegem şi respectăm faptul că decizia aparţine în exclusivitate magistraţilor şi sistemului de Justiţie, dar nu putem să ne prefacem că nu s-a întîmplat nimic, să ignorăm suferinţa victimelor, excesul de putere şi alte numeroase întrebări legate de toate acele lucruri întîmplate în Piaţa Victoriei pe 10 august 2018. La fel ca în cazurile Mineriadei şi Revoluţiei, trebuie să se facă lumină...” ş.a.m.d. Şi apoi, în cazul 10 august, USR-PLUS aminteşte în final de CEDO, spunînd că ”avem încă o situaţie în care România ar putea fi condamnată pentru că nu reuşeşte să respecte drepturile cetăţenilor ei”. Dar cine e ministru la justiţie, dragilor? Nu-i de la voi?

Vlad Voiculescu, acum un an: ”Pute de la o poştă! Toate au fost făcute inclusiv de PNL şi de Preşedinte! ” Acum dă vina pe ”statul român”.

Cu totul altfel stăteau lucurile cînd acelaşi dosar a fost clasat anul trecut, de către DIICOT. Pe atunci, USR-PLUS nu se afla la guvernare şi nu avea chiar în propriul portofoliu justiţia. Pe 15 iulie 2020, DIICOT a anunţat că a dispus clasarea dosarului privind protestul din 10 august 2018 , atît partea în care au fost cercetaţi şefii Jandarmeriei, cît şi sesizarea privind o tentativă de lovitură de stat. În ordonanţa de clasare, procurorii susţineau că ”a existat o complicitate morală a protestatarilor paşnici din Piaţa Victoriei, care nu s-au delimitat de cei care au exercitat violenţe asupra forţelor de ordine, ci chiar s-au amuzat” .DIICOT susţinea totodată că nu toate "victimele colaterale" ale violenţelor din Piaţa Victoriei au fost şi "victime inocente".

Atunci s-a stîrnit o furie de nedescris, valuri de injurii au coborît asupra justiţiei. Tudor Chirilă îi făcea de-a dreptul ”mizerabili” pe cei de la DIICOT. La rîndul lui, dezlănţuit, Vlad Voiculescu spunea imediat după vestea clasării ”Dosarului 10 august”: ”Pute de la o poştă! Toate au fost făcute inclusiv de PNL şi de Preşedinte!” Voiculescu, preşedinte PLUS Bucureşti pe atunci şi ministrul sănătăţii din actualul guvern de coaliţie, critica atît de dur clasarea dosarului 10 August, încît îi acuza la un loc pe PSD, pe PNL şi pe preşedintele Klaus Iohannis, că sînt vinovaţi de această muşamalizare.

În acele împrejurări, scria pe pagina sa de faceook: ”Dosarul 10 August a fost clasat de DIICOT, niciun şef al jandarmilor sau politician nu răspunde pentru violenţele împotriva protestatarilor. Rămîn anchetaţi cîţiva jandarmi. Nu se poate aşa ceva! Pute totul de la o poştă şi aici nu este doar mîna PSD! Nu doar PSD l-a făcut general pe secretarul de stat care a coordonat acţiunea! Nucu Marin îl cheamă. Era colonel la 10 august. În Noiembrie a fost făcut general. Nu PSD a făcut numirile de procurori de rang înalt la mica înţelegere, fără să ţină cont de avizul CSM şi încălcînd MCV! Nu doar PSD a ascuns pînă astăzi toate datele referitoare la ce s-a întîmplat atunci în spatele unei «desecretizări» de documente pe care le-au trimis la procurori (procurori care oricum aveau acces la acele documente)! Toate cele de mai sus au fost făcute inclusiv de PNL şi de preşedinte. Iar mizeria asta a fost scoasă acum pentru că e vară, se apropia 10 august şi mai e timp să uite lumea pînă la alegeri! Cîtă sfidare! Cîtă mizerie!”

Acum, după sentinţa de clasare a Tribunalului Bucureşti, într-o reacţie de ultimă oră, ministrul sănătăţii Voiculescu scrie pe pagina sa de facebook: ”Citesc abia acum despre sentinţă (...) şi îmi vine să mă iau cu mâinile de cap. Decembrie 1989 cu al său cine a tras în noi după 22?, apoi mineriadele şi acum 10 august. Mereu aceeaşi reţetă: nişte politruci ajunşi în fruntea statului folosesc instrumentele la îndemână - indivizi cu uniforme, măciuci şi eventual grade - pentru a bate, a umili sau chiar a omorî români fără vină, după care ei şi ai lor mermelesc lucrurile aşa încât nici ei nu sunt vinovaţi, nici instrumentele lor. Totul pe banii noştri. Practic, contribuabilul român a plătit politicieni care să îl fure şi umilească, jandarmi care să îl bată, procurori care să se răzgândească dacă vor sau nu să facă dreptate şi judecători care să ne spună că ni s-a părut. Statul nostru ţine să ne amintească din când în când pe cine serveşte în primul rând. Pe sine. Lucrurile nu pot să rămână aşa", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook. Dar Voiculescu, în încercarea lui de a ”drege busuiocul”, uită un lucru: că ”statul român” sînt (şi) ei – USR-PLUS, aflaţi la guvernare.

Întreg partidul PLUS condamnase oficial, în urmă cu un an, printr-un comunicat clasarea ”Dosarului 10 august”, cerînd DIICOT ”să-şi asume responsabilitatea pentru tragerea la răspundere a tuturor jandarmilor care au elaborat planul operativ şi au dat ordinele de intervenţie în Piaţa Victoriei”. Mai spuneau cei de la PLUS că ”sistemul judiciar trebuie să îşi demonstreze independenţa şi competenţa. Datorează asta românilor, care au stat în stradă timp de trei ani, să lupte pentru protejarea justiţiei de ingerinţele politicului şi care erau în Piaţa Victoriei şi pe 10 august 2018, pentru a-i apăra independenţa”. E ceea ce declara preşedintele executiv al partidului, Dragoş Tudorache. Ei bine, poate că justiţia s-a săturat să fie apărată într-una. Şi acum, că tot e independentă, că nu mai poate fi bănuită de vreo ”ingerinţă” politică, fiind condusă de un ministru USR-PLUS, care i-a mai eliberat pe magistraţi şi de ”sperietoarea” Secţiei Speciale, aceştia judecă absolut liberi. Şi absolut liberi, au clasat definitiv un dosar din care #rezist şi USR-PLUS îşi construiseră un stindard de luptă politică. Acum, li s-a rupt: dosarul a fost ”mermelit”, cum scrie Voiculescu, tocmai de ”justiţia independentă” pentru care s-au luptat.

Sub acest stindard, se mobilizase toată lumea, cînd s-a clasat dosarul anul trecut, pe vremea guvernării liberale. Pînă şi reputatul şi venerabilul Mihail Şora a coborît din Olimpul vîrstei sale şi a scris pe facebook, în legătură cu subiectul, spunînd despre clasarea Dosarului 10 August: „Este atît de trist. Trist şi dezgustător”. Filosoful considera pe 15 iulie, chiar la aflarea veştii, că ”decizia privind clasarea Dosarului 10 August este încă unul dintre acele momente în care un Parchet insultă ideea însăşi de Dreptate. Instituţiile judiciare nu sînt magherniţe unde poţi face tocmeli, la cererea trecătorului. Esenţa şi soliditatea lor dau măsura exactă a democraţiei într-un stat, pentru că spiritul judiciar stă sub semnul onoarei, al legii celei drepte şi, deopotrivă, neechivoce, deci al acelui nucleu dur din întreaga articulaţie, pe care un cetăţean, indiferent de nivelul culturii lui juridice, îl poate uşor recunoaşte”.

Ei bine, nucleul dur a lovit, dar se pare că nu unde trebuia. Cum e o vorbă din români, nu e pentru cine se pregăteşte, e pentru cine se nimereşte. E mult mai potrivită pentru ”independenţa” magistratului, eliberată acum şi de povara riscului de a fi tras la răspundere de Secţia Specială, dacă cumva ”calcă strîmb” în vreo speţă. Această decizie de clasare a Dosarului 10 August vine doar la cîteva zile după ce ministrul USR-PLUS Stelian Ion a obţinut desfiinţarea secţiei speciale. Căci ce-şi face omul cu mîna lui... Sau cum îţi aşterni, aşa dormi. Şi ar mai fi, mai multe proverbe care se potrivesc aici.

Unde dai şi unde crapă: vrei să dai în PNL şi se crapă USR

Bineînţeles că decizia de clasare de anul trecut a fost folosită în campania electorală, de către USR-PLUS, împotriva liberalilor. Degeaba premierul Ludovic Orban a declarat, răspunzînd în acele împrejurări tirului de întrebări ale presei, că gestul DIICOT de a clasa Dosarul 10 August este contrar cu ceea ce s-a întîmplat în Piaţa Victoriei, dar că el nu poate da ordine procurorilor. „Este o decizie care m-a întristat, o decizie pe care nu o înţeleg, o decizie care este contrară a ceea ce au păţit toţi protestatarii din Piaţa Victoriei şi contrară a tot ceea ce au văzut la televizor oamenii. Pe de altă parte, nu îmi cereţi să dau ordine procurorilor şi nu îmi cereţi să fac ceea ce au făcut alţii, şi anume să intre cu bocancii în activitatea justiţiei, pentru că nu o să o fac!”.

Marcel Vela, care spunea, la preluarea funcţiei, că va face lumină în privinţa responsabilităţii jandarmilor la 10 august, precum şi în lămurirea controversei legate de acţiunile forţelor de ordine sub comandă, pusese la dispoziţia procurorilor toate materialele, pînă atunci secretizate abuziv. Dar n-a mai contat nimic, ziariştii pro-USR-PLUS publicau analize, în care titrau de pildă despre ”Responsabilitatea guvernului Orban” în clasarea acestui dosar: ”responsabil pentru împiedicarea actului de justiţie şi continuarea agresiunii asupra statului de drept prin nepedepsirea criminalilor împotriva umanităţii este şi actualul guvern PNL. Acest executiv riscă să se acopere de vină şi ruşine, dacă nu ia măsura pedepsirii rapide şi severe a responsabililor, vinovaţi pentru această clasare ilegală. Cît timp respectiva clasare nu e invalidată, la cîrma României va continua să se afle cleptocraţia cuplului Dragnea-Carmen Dan”.

Fireşte că un guvern nu putea să ”intre cu bocancii”, cum spunea prim-ministrul Orban, în dosarul unui procuror. Dar ce mai conta? În politică totul e permis, mai ales în campania electorală. Degeaba pînă şi preşedintele Iohannis a ieşit şi a spus că ''este de dorit să se găsească o clarificare mai profundă în această speţă'': "Atunci cînd a fost evenimentul din 10 august, eu am avut o opinie foarte fermă că măsurile luate de Jandarmerie au fost exagerate şi, în consecinţă, au apărut diferite relatări, filmări şi s-a constituit un dosar penal pe care l-a analizat DIICOT. Am foarte mare încredere în sistemul de justiţie din România şi eu, împreună cu dumneavoastră, împreună cu multe milioane de români, ne-am luptat ca să păstrăm independenţa justiţiei, adică niciun politician să nu se amestece în mersul dosarelor. Nici preşedintele. Şi atunci nu pot să vă spun decît unele opinii personale şi să îmi exprim convingerea că justiţia din România va face dreptate”.

Ei bine, şefa DIICOT, Giorgiana Hosu a găsit pînă la urmă ”clarificarea” procedurală şi dosarul s-a putut reîntoarce, după cum se ştie, în instanţa de judecată unde, după mai multe plimbări ale cauzei şi declinări ale instanţelor, a ajuns la Tribunalul Bucureşti. Care, cum ştim, l-a clasat definitiv. Irevocabil. Independent. Şi se întîmplă în vremea în care ministerul justiţiei este condus de Stelian Ion, o persoană care, socotea, în rînd cu lumea bună a formaţiunii politice din care făcea parte, la vremea respectivă, că o asemenea clasare este mai gravă decît nesoluţionarea dosarului Mineriadei. Ce vor face acum, toţi aceşti #rezist, protestatari şi luptători pe baricadele independenţei justiţiei? Se vor năpusti asupra ei? Îşi vor acuza de trădare trimişii în parlament şi guvern? Se vor duce în faţa Ministerului Justiţiei, purtînd măşti caricaturale cu Stelian Ion, aşa cum am făcut-o, cînd l-au ridiculizat pe ministrul liberal Cătălin Predoiu, scos între ţapii ispăşitori, în povestea clasării dosarului anul trecut, la DIICOT? Cu atît mai mult cu cît acum nu se mai poate face nimic: sentinţa e definitivă. Ce vor face acum? Vor da justiţia lor independentă, în judecată la CEDO?

În orice caz, decizia Tribunalului Bucureşti va avea, în opinia mea, un impact devastator, pe termen mediu şi lung, pentru USR-PLUS, tocmai din ambiţia lor de a pune mîna pe un minister atît de periculos şi cu o aşa expunere, precum justiţia. Cum vor explica propriului electorat că ”nu li se face dreptate” nici acum, cînd au ”omul lor” acolo? Împotriva cui să mai protesteze ”reziştii” din USR-PLUS? Căci Stelian Ion nu se poate adresa la CEDO. Acum e ministru al justiţiei. E din sistem. Şi uite aşa, încet, încet, începe dezintegrarea în sistem a unui partid declarat antisistem. Pînă la dispariţie.