Prima creşă din Galaţi, modernizată după Revoluţie. Lucrarea a fost făcută cu fonduri europene

Creşa a fost modernizată cu fonduri europene. Vechea clădire s-a transformat în totalitate în urma unei investiţii de aproape 600.000 de euro. Noi sunt şi mobilierul şi echipamentele, iar clădirea are panouri solare şi turbine eoliene.

„În oraşul Galaţi este o problemă cu locurile la creşă. De aceea, este foarte important că am reuşit să modernizăm această creşă. Practic, este o creşă nouă, este prima creşă pe care o transformăm în totalitate în ultimii 30 de ani. Totul este în pas cu vremurile în care trăim, în interior şi la exterior. Creşa are şi panouri solare, turbine eoliene şi senzori de mişcare pentru că am promis că în Galaţi nu mai construim decât respectând mediul înconjurător. Creşa este pentru copiii care vor creşte şi vor avea nevoie de o planetă curată”, a declarat primarul oraşului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

În oraşul Galaţi sunt doar două creşe de stat. În perioada comunistă oraşul avea 15 creşe, dar acestea s-au desfiinţat în ultimii 30 de ani. În prezent, creşele sunt pline, iar părinţii fac liste de aşteptare pentru a prinde un loc. De aceea, Primăria a demarat mai multe proiecte cu fonduri europene şi fonduri proprii pentru construirea unor creşe.