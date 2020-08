Prima vacanţă a unei românce în Grecia a fost stricată de un fals test Covid-19

Prima vacanţă a Cătălinei în Grecia s-a încheiat mai repede decât planificase, din cauza unui fals test Covid-19. Atât ea, cât şi soţul ei, Andrei, au fost testaţi în vamă, pe 10 iulie, când încă nu era obligatoriu să ai la tine testul făcut. Abia peste şase zile de la sosirea în Grecia, Cătălina a fost anunţată telefonic că are coronavirus. Nu a primit nici explicaţii, nici indicaţii. Au lăsat-o să plece acasă. În România a făcut două teste, unul pentru prezenţa virusului, altul pentru anticorpi. Ambele au ieşit negative.

„Tremuram, cum tremur şi acum pentru că îmi aduc aminte. Am încercat să sun înapoi pe acel număr (apelul care i-a confirmat că este pozitivă n.r.), dar nu răspundea nimeni. Ni se părea şi nouă o discuţie neterminată. Nu a continuat cu ce am de făcut mai departe, unde să-i aştept, mă izolez în camera de hotel. Nu am primit nicio informaţie legată de ce am de făcut”, povesteşte Cătălina Condrea.

Împreună cu soţul său, aceasta a revenit în România.

„A doua zi, am urcat în maşină şi am venit spre România. Nu ne-a întrebat nimeni la nicio graniţă, nu a verificat nimeni nimic. Am încercat să dăm mail la Consulat, la instituţiile abilitate din Grecia. Nu a răspuns nimeni, în afară de Consulat, care a spus că nu este de competenţa lor”, a declarat Andrei Condrea, soţul Cătălinei.

Adrian Marinescu, medic infecţionist la Institutul Matei Balş, a vorbit despre precizia testelor ce se fac în vamă.

„Testul din vamă e tot un test de tip PCR. Practic, sunt cele mai bune teste pe partea de diagnostic. De regulă, e mare probilitatea să iasă fals negativ, sa nu recolteze cum trebuie. Daca e pozitiv, e mai puţin probabil, dar nu imposibil”, a declarat acesta.