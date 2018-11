Primar: Finalizarea drumului expres către A1 nu ar trebui să dureze mai mult de trei ani

Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, a declarat, joi, că finalizarea drumului expres care va lega Podul Ciurel de A1 nu ar trebui să dureze mai mult de trei ani, asta dacă proiectul va fi votat anul viitor în Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„Între cele două primării (PMB şi Primăria Sectorului 6 - n.r.) s-a constituit o comisie de lucru, formată din arhitectul şef al PS 6 şi cel de la PMB pentru a delimita traseul pe unde va merge drumul expres către A1. El este prevăzut în PUZ-ul sectorului 6, numai că s-a găsit o soluţie financiară mai bună, pentru a nu se face multe exproprieri. Dacă anul viitor va fi aprobat în Consilul General, nu poate dura mai mult de 3 ani”, a declarat Mutu.

Pe de altă parte, întrebat despre traficul de pe bulevardul Iuliu Maniu, edilul sectorului 6 a declarat că recent, el a parcurs această arteră, la oră de vârf, în 25-30 de minute.

„Eu am făcut o filmare pe bulevardul Iuliu Maniu, la o oră de vârf, respectiv ora 17.30, şi am făcut 25 de minute spre autostradă şi în jur de 30 de minute spre Piaţa Leul. Este foarte important să circulăm cum scrie la regulament, că dacă începem să schimbăm benzile de mers fără semnalizare şi să oprim acolo unde este interzis, orice am face noi, nu putem debloca bulevadul”, a mai precizat Mutu.

În prezent, bulevardul Iuliu Maniu este una dintre cele mai aglomerate artere din Capitală, care face legătura cu Autostrada Bucureşti-Piteşti, iar vinerea seară artera se blochează aproape în totalitate. În ceea ce priveşte drumul expres, acesta ar fluidiza traficul de pe Iuliu Maniu, făcând legătura dintre Cartierul Militari – Crângaşi cu Autostrada Bucureşti- Piteşti, pe lângă Lacul Morii.

