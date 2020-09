Primarul unei comune în carantină rupe tăcerea: „Am decis să nu mai tac"

„Am decis să nu mai tac şi să explic cum a fost instituită carantina în comuna noastră”. Aşa începe postarea primarului Mircea Dumitru din comuna gălăţeană Brăhăşeşti, aflată în carantină din cauza cazurilor de COVID-19.

„Am decis să nu mai tac şi să explic cum a fost instituită carantina în comuna noastră, fără a avea un dialog, măcar la nivel elementar, cu Primăria Brăhăşeşti. Am păstrat tăcerea din dorinţa de a nu inflama şi mai mult spiritele, dar nu pot sta deoparte când concetăţenii mei sunt acuzaţi NEFONDAT de tot felul de minunăţii”, a scris, pe Facebook, primarul comunei Brăhăşeşti, Mircea Dumitru.

Contactat de corespondentul MEDIAFAX, primarul Dumitru a explicat că nu a primit ajutorul solicitat autorităţilor judeţene şi că măsurile cerute de el nu au fost luate, deşi astfel ar fi putut fi evitată măsura privind introducerea comunei în carantină.

„Practic, nu am primit nici un ajutor de la autorităţi deşi l-am solicitat. Doar o maşină de jandarmi ni s-a trimis ca să patruleze prin zonă, în rest nimic. Persoanele izolate nu au fost testate, aşa cum am solicitat, ni s-a spus că nu pot fi testate decât persoanele care au simptome. De asemenea, noi am anunţat de mai multe ori că se întorc localnici din Germania şi Marea Britanie, nu s-a întâmplat nimic, nu am primit nici un răspuns”, i-a explicat corespondentului MEDIAFAX, primarul comunei Brăhăşeşti, Mircea Dumitru.

Reprezentanţii Prefecturii Galaţi se declară surprinşi de afirmaţiile primarului din Brăhăşeşti. Ei resping toate acuzaţiile şi spun că situaţia stă exact pe dos.

„Nu este adevărat. Am fost personal acolo de mai multe ori, am discutat cu pastorii, cu localnicii, cu primarul. Am suplimentat forţele de ordine, aşa cum a solicitat primarul. Pe 23 martie, înainte cu o zi de instituirea carantinei am vorbit la telefon cu primarul de 13 ori. Şi înainte, am vorbit aproape zilnic. Este un primar cu care am comunicat foarte mult, cum să spună că nu a ştiut, că nu a fost consultat? Iar decizia privind carantina nu am luat-o eu, ci specialiştii de la Direcţia de Sănătate Publică”, a declarat, pentru MEDIAFAX, prefectul judeţului Galaţi, Gabriel Avramescu.

Situaţia în comună este tensionată, iar autorităţile locale încearcă să-i liniştească pe localnici. În comunitate au apărut aproximativ 50 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19, iar sute de persoane sunt izolate la domiciliu.

„Toţi bolnavii sunt din aproximativ 15 familii. Prima dată au fost confirmate 42 de cazuri, apoi au mai fost şase sau opt persoane din aceleaşi familii care au fost duse la spital. Alte 340 de persoane sunt în izolare la domiciliu. Au fost nemulţumiri pe care le-am rezolvat local, oamenii aveau programări la medic, la alte servicii. Am găsit soluţii, am găsit înţelegere la oameni. Noi am respectat toate regulile, mai grav este că multe persoane nu mai au bani, meşteşugarii, de exemplu, de trei luni nu au mai ieşit din comunitate. Acum se împrumută unii de la alţii ca să trăiască”, a precizat primarul Mircea Dumitru.

Pe 24 mai, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi au decis să introducă satele Toflea şi Brăhăşeşti în carantină pentru 14 zile. În total, 9.000 de oameni trăiesc în cele două sate.