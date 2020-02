Primele produse de patiserie tradiţionale atestate în Iaşi. „Potenţialul judeţului nostru este mult mai mare”

Cornuleţele cu rahat, gem sau nucă şi sărăţelele cu caşcaval, telemea sau mac sunt primele preparate de patiserie atestate ca produse tradiţionale în judeţul Iaşi.

Dosarul de atestare a celor două produse a fost depus de Aurelia Pănică, proprietara unei cofetării din Iaşi.

„Povestea a început de la aniversarea fetei noastre, la 3 ani. Am făcut atunci ca fiecare, un tort, prăjituri. Prietenii şi rudele au apreciat gustul şi au început să ne încurajeze să deschidem o afacere, după care la finalul lui 2017 am înfiinţat firma, iar în 2018 am deschis primul laborator pe bază de comenzi. Ca orice lucru, este greu, dar cu multă muncă şi dăruire reuşeşti să ajungi unde îţi propui", a declarat Aurelia Pănică.

Luni, la lansarea celor două produse de patiserie au participat şi alţi producători locali, care la rândul lor au obţinut atestate de produse tradiţionale. Unul dintre ei are trei astfel de documente pentru ceafă de porc afumată şi coaptă, pastramă de porc coaptă şi slăninuţă afumată.

„Atestatele le-am obţinut anul trecut, după ce am pregătit caietul de sarcini. Reţetele le avem din biblioteci, sunt reţete vechi, care se făceau în zona noastră, cu mai mult timp în urmă. Ca ingrediente folosim carnea de porc de provenienţă românească, folosim cimbru, foi de dafin, piper şi sare de la Cacica. (...) După ce am obţinut atestatul, afacerea a crescut undeva cu 20 de procente ca vânzări, plus că mai avem o facilitate, produsele atestate tradiţional sunt purtătoare de 5% de TVA, iar materia primă o cumpărăm cu 9%. Deci este un avantaj", a declarat Marius Fungu, un alt producător local.

În Iaşi sunt 16 produse tradiţionale atestate conform unui ordin al Ministerului Agriculturii din 2013.

„Cu siguranţă potenţialul judeţului nostru este mult mai mare. Avem doar 16 produse de acest fel, dintr-un total la nivel naţional de 783. Vorbesc şi din perspectiva funcţiei mele de bază, de comisar la Protecţia Consumatorilor. Cu siguranţă sunt produse de calitate şi consumatorii vor aprecia şi vor cumpăra produsele dumneavoastră", a spus prefectul judeţului Iaşi, Marian Grigoraş, prezent şi el la eveniment.

Producătorii locali pot depune dosarul pentru acest atestat doar dacă dovedesc că produsul se face pe teritoriul unui judeţ de mai bine de 30 de ani, că este făcut din materii prime locale şi că folosesc o metodă veche de producţie.

„În ceea ce priveşte atestarea, din punctul nostru de vedere putem spune că este printre cele mai uşoare documentaţii de întocmit, întrucât caietul de sarcini este întocmit cu ajutorul consilierilor Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Iaşi. Producătorul care îşi doreşte chiar să facă acest lucru ar trebui să vină doar cu metoda de lucru şi cu dovada că se fabrică în judeţul Iaşi de cel puţin 30 de ani", a explicat Gabriel Hoha, director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Iaşi.

Potrivit acestuia, produsele care au primit atestatul sunt verificate constant atât de reprezentanţii Direcţiei Agricole Iaşi, cât şi de inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.